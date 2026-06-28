به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی و«یسرائیل کاتس» وزیر جنگ این رژیم مدعی شدند که تونلها و زیرساختهای زیرزمینی متعلق به حزبالله را در منطقه «مجدل زون» در جنوب لبنان نابود کردهاند.
در ادامه این بیانیه ذکر شده است که رژیم صهیونیستی پیش از اجرای این عملیات، موضوع تخریب زیرساختهای حزبالله را به آمریکا و نماینده آمریکا در لبنان اطلاع داده است.
نتانیاهو و کاتس در این بیانیه اعلام کردند که ارتش این رژیم به تخریب زیرساختهای حزبالله و رفع تهدیدات از شهرهای شمال اسرائیل ادامه خواهد داد.
نتانیاهو و کاتس همچنین مدعی شدند که نظامیان صهیونیست در «منطقه امن» تعیینشده در جنوب لبنان باقی خواهند ماند.
نتانیاهو و کاتس در ادامه ادعاهای خود افزودند که تونل منهدم شده حاوی صدها قبضه سلاح و تعدادی سکوی پرتاب موشک بود.
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