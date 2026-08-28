استاندار گیلان: ایران جدید به برکت خون شهدا در حال تولد است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه رشت با اشاره به جایگاه والای شهدا اظهار کرد: اگر بخواهیم به آمار و ارقام توجه کنیم، سه رئیسجمهور شهید، یک نخستوزیر شهید و شمار زیادی از مسئولان، فرماندهان، نیروهای نظامی و انتظامی، امنیتی و قضایی کشور در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی و ایران به شهادت رسیدهاند.
وی با اشاره به شهدای گیلان افزود: در استان گیلان نیز شهدای بزرگی همچون شهید املاکی و شهید نامجو و شمار قابل توجهی از فرماندهان، مدیران و مسئولان به شهادت رسیدهاند و باید یاد و خاطره همه این عزیزان را گرامی بداریم.
استاندار گیلان با بیان اینکه استقلال و آزادی کشور بهای سنگینی داشته است، تصریح کرد: اگر بدانیم چه خونهای پاک و مطهری برای حفظ این کشور و نظام جمهوری اسلامی بر زمین ریخته شده، بهتر میتوانیم شرایط امروز را درک کنیم.
حقشناس با اشاره به جنگهای تحمیلی و فشارهای دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن جنایتکار امروز حتی هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایران و در خارج از دریای عمان نیز تحولات منطقه را زیر نظر دارد و تلاش میکند از ابزارهای مختلف برای فشار بر کشور استفاده کند.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم به زبان ساده درباره جنگ و اهداف دشمن صحبت کنیم، باید ببینیم دشمن چه چیزی را دنبال میکند و چه دستاوردی داشته است. واقعیت این است که در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی، دشمن هیچگاه از فشار اقتصادی، تحریم و تهدید نظامی علیه ایران دست برنداشته است.
استاندار گیلان با اشاره به مقاومت مردم ایران خاطرنشان کرد: دشمن در طول سالهای گذشته تلاش کرد با ابزار اقتصادی مردم را از صحنه خارج کند، اما مردم ایران همواره در کنار نظام و کشور ایستادهاند. در جریان تهدیدهای نظامی نیز شاهد بودیم که مردم میدان را خالی نکردند و ابزار نظامی و اقتصادی دشمن نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.
حقشناس با اشاره به فرارسیدن هفته دولت گفت: یکی از سنتهای حسنه پس از انقلاب اسلامی، هفته دولت است که فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد مسئولان به مردم محسوب میشود؛ البته گزارش دادن به مردم به این معنا نیست که همه کارها انجام شده است، بلکه باید اقدامات انجامشده و مسیر پیشرو را با مردم در میان گذاشت.
وی همچنین با تبریک میلاد پیامبر اعظم (ص) اظهار کرد: ایام مبارک میلاد حضرت رسول اکرم (ص)، پیامبر رحمت و مهربانی، را به همه مردم شریف گیلان و ایران تبریک عرض میکنم.
افزایش پروازهای فرودگاه رشت
استاندار گیلان با اشاره به وضعیت حملونقل هوایی استان گفت: امروز در فرودگاه رشت ۲۸ پرواز انجام میشود و در هفته گذشته تعداد پروازهای این فرودگاه به حدود ۱۵۰ پرواز رسید که یکسوم آن پروازهای خارجی بوده است.
حقشناس افزود: در شرایطی که کشور با فشار اقتصادی و تهدید نظامی مواجه است، همچنان شاهد حضور پروازهای خارجی در ایران هستیم و بخش فرودگاهی گیلان نیز فعال است.
وی با اشاره به وضعیت گردشگری استان بیان کرد: حدود ۶۰ هزار گردشگر خارجی در گیلان حضور داشتهاند و میزان ورود مسافران خارجی و داخلی به استان به طور میانگین حدود ۲۰ درصد بیشتر از میانگین کشور است.
توسعه زیرساختهای گردشگری گیلان
استاندار گیلان با اشاره به افتتاح طرحهای گردشگری در استان گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون تعداد هتلهای چهار و پنج ستاره استان محدود بود، اما امروز شاهد احداث و بهرهبرداری از دهها هتل جدید هستیم.
وی اضافه کرد: در گذشته در بسیاری از مناطق گردشگری، مردم ناچار بودند در چادر اقامت کنند، اما توسعه زیرساختهای گردشگری و افزایش ظرفیت اقامتی استان نشان میدهد که در این بخش اقدامات قابل توجهی انجام شده است.
گیلان؛ قطب تولید دارو
حقشناس با اشاره به ظرفیتهای صنعتی و دارویی گیلان اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد آمپول و داروهای تزریقی کشور در رشت تولید میشود و در بخش داروهای جامد نیز شرکتهای دارویی استان سالانه نزدیک به دو میلیارد قرص تولید میکنند.
وی افزود: پنج شرکت دارویی در گیلان فعالیت دارند و این استان به یکی از قطبهای مهم تولید دارو در کشور تبدیل شده است.
استاندار گیلان با اشاره به فعالیت واحدهای صنعتی استان گفت: در هفته دولت چند طرح صنعتی و فولادی در گیلان به بهرهبرداری رسید و ظرفیتهای جدیدی در حوزه تولید فولاد، تجهیزات و صنایع مختلف ایجاد شده است.
استفاده از ظرفیت دریای خزر برای تجارت
حقشناس با اشاره به ظرفیت بندری و دریایی گیلان گفت: دریای خزر یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی استان است و باید استفاده بیشتری از این نعمت خدادادی داشته باشیم.
وی ادامه داد: امروز شاهد ورود کشتیهای متعدد حامل کالا به گیلان هستیم و ظرفیت بنادر استان میتواند در پشتیبانی از اقتصاد کشور و تأمین نیازهای داخلی نقش مهمی ایفا کند.
استاندار گیلان تصریح کرد: باید از ظرفیت دریای خزر برای واردات و صادرات استفاده کنیم تا در شرایطی که دشمن تلاش میکند مسیرهای اقتصادی کشور را با مشکل مواجه کند، اقتصاد استان و کشور آسیب کمتری ببیند.
اجرای طرحهای مسکن در گیلان
حقشناس با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی و مسکن در استان گفت: در حوزه مسکن نیز طرحهای متعددی در گیلان در حال اجراست و پروژههای مسکن در شهرستانهای مختلف استان در دست ساخت قرار دارد.
وی با اشاره به پروژههای بندری و زیرساختی اظهار کرد: طرحهای مختلفی در شهرستانهای استان در حال اجراست و تلاش میکنیم در کنار مردم، روند اجرای پروژهها را با وجود محدودیتهای اقتصادی ادامه دهیم.
ایران جدید در حال تولد است
استاندار گیلان در پایان سخنان خود با قدردانی از مردم، نمایندگان مجلس، نیروهای نظامی، انتظامی و همه دستگاههای اجرایی گفت: در مقطعی قرار داریم که باید از این شرایط عبور کنیم و همه نشانهها و قرائن حاکی از آن است که ایران جدید به برکت خون شهدا در حال تولد است.
حقشناس تصریح کرد: امروز باید به گونهای عمل کنیم که هیچکس جرأت نکند به ایران چپ نگاه کند؛ چه قدرتهای بزرگ و چه عوامل و وابستگان آنها.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی افزود: ملت ایران در طول تاریخ و بهویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده است که در سختترین شرایط در کنار کشور و نظام میایستد و همین مردم، بزرگترین پشتوانه ایران اسلامی هستند.
استاندار گیلان در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره سه رئیسجمهور شهید، نخستوزیر شهید، شهدای دفاع مقدس، شهدای خدمت و همه شهدای نیروهای مسلح، قوه قضائیه، قوه مقننه و دولت، از مردم شریف ایران برای همراهی و تحمل مشکلات قدردانی کرد.
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