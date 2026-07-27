بحران کاهش ذخایر پدافندی ارتش آمریکا در پی ضربات موشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم،شبکه خبری «ان‌بی‌سی» به نقل از مقامات دولتی آمریکا فاش کرد که ارتش این کشور به دلیل تخلیه سریع ذخایر دفاع هوایی خود، ناچار به اجرای سیاست «شلیک گزینشی» در برابر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی شده است.

طبق دستورالعمل جدید فرماندهان آمریکایی سامانه‌های پدافندی تنها در صورتی مجاز به رهگیری هستند که تهدیدی مستقیم متوجه پرسنل نظامی آمریکا یا تأسیسات حیاتی بسیار کلیدی باشد.

این گزارش‌ها نشان می‌دهد در مواردی که حملات متوجه مکان‌های فاقد حضور نیروهای آمریکایی بوده، پدافند ایالات متحده برای صرفه‌جویی در مصرف موشک‌های گران‌قیمت خود، از درگیری خودداری کرده است.

همزمان روزنامه «نیویورک تایمز» گزارش داد که دونالد ترامپ به دلیل هراس از تخلیه کامل زرادخانه‌های پاتریوت در منطقه، تصمیم به تعویق انداختن عملیات‌های تهاجمی بزرگ گرفته است؛ تصمیمی که در پی هشدار صریح «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مبنی بر رسیدن ذخایر تسلیحاتی به سطح خطرناک اتخاذ شده است.

اگرچه ترامپ در مصاحبه با «وال استریت ژورنال» تلاش کرد این بحران را تکذیب کند، اما گزارش‌های درز کرده از پنتاگون تأیید می‌کنند که جنگ فرسایشی در خاورمیانه و ارسال گسترده تسلیحات به اوکراین، انبار پدافندی آمریکا را به شدت خالی کرده و جبران این ناتوانی تسلیحاتی سال‌ها به طول خواهد انجامید.