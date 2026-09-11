به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی ناصحی اظهار داشت: بیمه سلامت باید از یک پرداختکننده صرف، به یک رگولاتور فعال در نظام سلامت تبدیل شود و در مسیر خرید راهبردی خدمات، کیفیت، اثربخشی و ضرورت خدمات ارائهشده به بیمهشدگان را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد.
وی افزود: نظارت دقیق و مداخله بهموقع در فرآیند ارائه خدمات، یکی از الزامات ارتقای کیفیت خدمات بیمهشدگان است و در این مسیر، عملکرد مراکز طرف قرارداد باید به صورت مستمر پایش و ارزیابی شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اهمیت پیشگیری سطح چهار، گفت: جلوگیری از اقدامات پزشکی غیرضرور و مداخلاتی که ممکن است بدون منفعت واقعی برای بیمار، هزینههای مضاعفی به فرد و نظام سلامت تحمیل کند، با جدیت دنبال میشود. اجرای برنامه پیشگیری سطح چهار نیز با هدف کاهش مواجهه غیرضروری مردم با خدمات پزشکی و حفاظت از سلامت بیمهشدگان در دستور کار قرار دارد.
ناصحی بر ضرورت تغییر رفتار بیماران از مسیر ارتقای سواد سلامت تأکید کرد و گفت: بخشی از مدیریت هزینههای سلامت، یک اقدام فرهنگی است؛ باید به مردم کمک کنیم انتخابهای آگاهانهتری در زمینه دریافت خدمات سلامت داشته باشند و از مراجعهها و اقدامات غیرضروری پیشگیری شود.
وی همچنین خواستار تهیه «کارنامه عملکرد» برای مراکز طرف قرارداد شد و افزود: بیمه سلامت باید بتواند بر اساس شاخصهای مشخص، کیفیت و نحوه ارائه خدمت در مراکز طرف قرارداد را ارزیابی و نتایج آن را مبنای تصمیمگیریهای آینده قرار دهد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: اقدامات استانها در حوزه نظارت بر کیفیت خدمات، کنترل خدمات غیرضرور و اجرای برنامه پیشگیری سطح چهار باید به شکل دقیق مستندسازی شود تا تجربههای موفق استانها به سایر مناطق منتقل و به الگوی قابل تعمیم در سازمان تبدیل شود.
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