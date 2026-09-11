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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

ضرورت تغییر رفتار بیماران از مسیر ارتقای سواد سلامت

ضرورت تغییر رفتار بیماران از مسیر ارتقای سواد سلامت

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، بر ضرورت تغییر رفتار بیماران از مسیر ارتقای سواد سلامت تأکید کرد و گفت: بخشی از مدیریت هزینه‌های سلامت، یک اقدام فرهنگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی ناصحی اظهار داشت: بیمه سلامت باید از یک پرداخت‌کننده صرف، به یک رگولاتور فعال در نظام سلامت تبدیل شود و در مسیر خرید راهبردی خدمات، کیفیت، اثربخشی و ضرورت خدمات ارائه‌شده به بیمه‌شدگان را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد.

وی افزود: نظارت دقیق و مداخله به‌موقع در فرآیند ارائه خدمات، یکی از الزامات ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌شدگان است و در این مسیر، عملکرد مراکز طرف قرارداد باید به‌ صورت مستمر پایش و ارزیابی شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اهمیت پیشگیری سطح چهار، گفت: جلوگیری از اقدامات پزشکی غیرضرور و مداخلاتی که ممکن است بدون منفعت واقعی برای بیمار، هزینه‌های مضاعفی به فرد و نظام سلامت تحمیل کند، با جدیت دنبال می‌شود. اجرای برنامه پیشگیری سطح چهار نیز با هدف کاهش مواجهه غیرضروری مردم با خدمات پزشکی و حفاظت از سلامت بیمه‌شدگان در دستور کار قرار دارد.

ناصحی بر ضرورت تغییر رفتار بیماران از مسیر ارتقای سواد سلامت تأکید کرد و گفت: بخشی از مدیریت هزینه‌های سلامت، یک اقدام فرهنگی است؛ باید به مردم کمک کنیم انتخاب‌های آگاهانه‌تری در زمینه دریافت خدمات سلامت داشته باشند و از مراجعه‌ها و اقدامات غیرضروری پیشگیری شود.

وی همچنین خواستار تهیه «کارنامه عملکرد» برای مراکز طرف قرارداد شد و افزود: بیمه سلامت باید بتواند بر اساس شاخص‌های مشخص، کیفیت و نحوه ارائه خدمت در مراکز طرف قرارداد را ارزیابی و نتایج آن را مبنای تصمیم‌گیری‌های آینده قرار دهد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: اقدامات استان‌ها در حوزه نظارت بر کیفیت خدمات، کنترل خدمات غیرضرور و اجرای برنامه پیشگیری سطح چهار باید به شکل دقیق مستندسازی شود تا تجربه‌های موفق استان‌ها به سایر مناطق منتقل و به الگوی قابل تعمیم در سازمان تبدیل شود.

کد مطلب 6943786
حبیب احسنی پور

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