عاشوری: آب شرب پایدار حق مسلم مردم سیراف است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق عاشوری در خطبه‌های نماز جمعه سیراف با اشاره به بازدید هفته گذشته وزیر نیرو، استاندار بوشهر و نماینده مجلس از تأسیسات آب‌شیرین‌کن سیراف ـ جم اظهار کرد: در جریان این بازدید، موضوع تأمین آب شرب مردم سیراف و سهم این شهر از ظرفیت تأسیسات آب‌شیرین‌کن به صورت جدی مطرح شد.

وی افزود: با صراحت به وزیر نیرو اعلام کردم که احداث تأسیسات عظیم آب‌شیرین‌کن در سیراف و در عین حال بی‌بهره ماندن مردم همین شهر از آب تولیدی این تأسیسات، جفا در حق مردم سیراف و غیرقابل قبول است.

امام جمعه سیراف ادامه داد: از وزیر نیرو درخواست کردم پاسخ این مطالبه را به صورت مستقیم به مردم اعلام کنم و ایشان نیز صراحتاً قول افزایش سهمیه آب شرب سیراف را دادند.

عاشوری تصریح کرد: وزیر نیرو در این دیدار اعلام کردند که سلام ایشان را به مردم عزیز سیراف برسانم و از زبان ایشان به مردم قول بدهم که سهمیه آب آنها افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به دستور وزیر نیرو برای پیگیری این موضوع گفت: وزیر نیرو همچنین دستور لازم برای پیگیری و اقدام در این زمینه را به استاندار بوشهر ابلاغ کرده است و امیدواریم این دستور در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه اجرایی و ملموس برای مردم سیراف منجر شود.

امام جمعه سیراف تأکید کرد: آب شرب پایدار، حق مسلم مردم سیراف است و نمی‌توان پذیرفت شهری که میزبان تأسیسات بزرگ آب‌شیرین‌کن است، خود با مشکل تأمین آب شرب مواجه باشد.

عاشوری افزود: این مطالبه را در کنار مسئولان شهرستان تا رسیدن به نتیجه مشخص و اجرایی پیگیری خواهیم کرد و افزایش سهمیه آب سیراف باید در عمل به بهبود وضعیت تأمین آب مردم منجر شود.

دشمن به دنبال تغییر محاسبات مسئولان است

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با تبیین ابعاد جنگ ترکیبی دشمن اظهار کرد: میدان نبرد امروز تغییر کرده و دشمنی که در میدان سخت با ناکامی مواجه شده است، تلاش می‌کند زمین تقابل را به دستگاه محاسباتی مسئولان و تاب‌آوری مردم منتقل کند.

امام جمعه سیراف با هشدار نسبت به نفوذ و جریان‌های انحرافی افزود: مسئولان باید مراقب «ویروس ارتجاع» و دوگانه‌سازی‌های موهوم باشند و اجازه ندهند سخنان و رفتارهایی که موجب تضعیف انسجام اجتماعی می‌شود، در جامعه گسترش پیدا کند.

وی با انتقاد از برخی رویکردهای مبتنی بر «خویشتنداری یک‌طرفه» تصریح کرد: پایان عزتمندانه به معنای خلع سلاح و عقب‌نشینی نیست؛ بلکه آتش‌بس واقعی زمانی شکل می‌گیرد که دشمن بداند تکرار تجاوز برای او هزینه سنگینی خواهد داشت.

عاشوری ادامه داد: هزینه تجاوز باید در محاسبات دشمن تثبیت شود و نباید شرایطی ایجاد شود که طرف متجاوز بدون پرداخت هزینه، امکان تکرار اقدامات خود را داشته باشد.

وی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی آمریکا و تلاش این کشور برای فشار بر ایران اظهار کرد: پروژه «طرد اقتصادی» آمریکا با توجه به روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های جهانی و برخورداری کشور از ظرفیت‌های منطقه‌ای، از جمله موقعیت راهبردی تنگه هرمز، با موانع جدی روبه‌رو است و محکوم به شکست خواهد بود.

امام جمعه سیراف همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله مدنی، این شهید را نماد پیوند شهدای انقلاب اسلامی با مکتب عاشورا دانست و بر ضرورت تداوم راه شهدا و تقویت روحیه مقاومت در جامعه تأکید کرد.