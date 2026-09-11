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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

شهروندان البرزی مراقب رگبار و تندباد باشند

شهروندان البرزی مراقب رگبار و تندباد باشند

کرج _ هواشناسی البرز با هشدار زرد از وزش باد شدید، گردوخاک و رگبار در ارتفاعات و نیمه شمالی استان از عصر شنبه تا دوشنبه خبر داد و نسبت به آبگرفتگی معابر و طغیان مسیل‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی استان البرز با صدور هشدار سطح زرد، از فعالیت سامانه بارشی و وزش باد شدید، گردوخاک، رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق استان از عصر شنبه تا دوشنبه خبر داد.

بر اساس این هشدار، از عصر شنبه ۲۱ شهریور تا دوشنبه ۲۳ شهریور، احتمال وزش باد شدید، خیزش گردوخاک، رگبار و رعدوبرق به‌ویژه در ارتفاعات و نیمه شمالی استان پیش‌بینی شده است.

این شرایط می‌تواند موجب آبگرفتگی موقت معابر، افزایش موقت روان‌آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خسارت به سازه‌های موقت و شکستن شاخه و درختان شود و در برخی مناطق نیز کاهش دید ناشی از گردوخاک را به دنبال داشته باشد.

هواشناسی البرز برای روزهای آینده آسمان استان را عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی کرده و اعلام کرده است که در برخی ساعات، به‌ویژه روزهای شنبه تا دوشنبه، افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبار و رعدوبرق وجود دارد.

هواشناسی البرز به شهروندان توصیه کرده است از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و هنگام فعالیت‌های عمرانی و عبورومرور، نسبت به استحکام سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و ایمنی ساختمان‌های نیمه‌کاره توجه داشته باشند.

کد مطلب 6943979

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