تصادف زنجیره ای در اتوبان حکیم ۸ مصدوم برجای گذاشت

شروین تبریزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۶:۲۵ دقیقه گزارش یک تصادف زنجیره ای (پژو ۲۰۶ - پژو پرشیا - پژو ۲۰۷ - دنا - پراید)به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد.

وی اضافه کرد: بلافاصله بعد اعلام گزارش ۵ دستگاه آمبولانس. به محل حادثه در اتوبان حکیم غرب به شرق (مقابل ایستگاه مترو ستاری) اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: متاسفانه در این حادثه ۸ نفر مصدوم شدند که از تعداد ۵ نفر بعد از اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان های حضرت رسول اکرم(ص) و بیمارستان دکتر شریعتی اعزام شدند