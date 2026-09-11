حملات رژیم صهیونیستی به حومه دمشق و درعا در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع سوری اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت منازل شهروندان در شهرک معریه در حومه غربی درعا تیراندازی کردند.

به گفته منابع مذکور، نظامیان اشغالگر، اطراف مزرعه بیت‌جن در حومه غربی دمشق را هم با توپخانه سنگین گلوله‌باران کردند.

رسانه های سوریه پیشترهم اعلام کرده بودند که نظامیان صهیونیست زمین های کشاورزی را در غرب شهرک بیت جن در حومه غربی دمشق با توپخانه هدف قرار داده اند.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین هم صبح امروز گزارش داد؛ نظامیان صهیونیست در ادامه حملات و یورش های خود با چند خودروهای نظامی وارد شهرک الرفید در جنوب استان قنیطره در جنوب سوریه شدند.

نظامیان صهیونیست با یورش به داخل تعدادی از خانه های مسکونی شهروندان در شهرک الرفید و بازرسی از داخل خانه ها؛ دو نفر را بازداشت کردند.