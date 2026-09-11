۲۲ نماینده قم در مسیر جهانی هاکی روی یخ ایران

هادی علیایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس فهرست اعلامشده، ۱۴ مورد حضور از قم در ترکیب تیمهای ملی و هشت مورد نیز در کمپهای استعدادیابی تیمهای ملی هاکی روی یخ ثبت شده است.
وی افزود: این حضورها طیف متنوعی از ردههای سنی و بخشهای زنان و مردان را شامل میشود و نمایندگان قم در مسیر آمادهسازی تیمهای ملی ایران برای مسابقات جهانی ۲۰۲۷ در کشورهای مالزی، هند، گرجستان، بلغارستان و آفریقای جنوبی قرار دارند.
سرپرست گروه ورزش قهرمانی ادارهکل ورزش و جوانان استان قم ادامه داد: در بخش تیمهای ملی، نمایندگان قم در ردههای بزرگسالان مردان و زنان، زیر ۲۰ سال پسران، زیر ۱۸ سال دختران و پسران حضور دارند و در بخش استعدادیابی نیز ورزشکاران قم در کمپهای زیر ۱۶ و زیر ۱۲ سال و همچنین کادر فنی حضور دارند.
علیایی با اشاره به اهمیت این گستره حضور گفت: وقتی یک رشته ورزشی در استان از ردههای پایه تا تیمهای ملی نماینده دارد، میتوان آن را یک ظرفیت قابل رصد و توسعه دانست و این موضوع درباره هاکی روی یخ قم قابل توجه است.
وی تأکید کرد: گروه ورزش قهرمانی، حضور ورزشکاران قمی در اردوها، کمپهای استعدادیابی و تیمهای ملی را به عنوان یکی از شاخصهای قابل ارزیابی عملکرد رشتهها دنبال میکند و تلاش خواهد شد ظرفیتهای مستعد برای حضور در سطوح بالاتر شناسایی و حمایت شوند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان قم در برنامه آمادهسازی تیمهای ملی هاکی روی یخ ایران برای رقابتهای جهانی سال ۲۰۲۷ در کشورهای مالزی، هند، گرجستان، بلغارستان و آفریقای جنوبی حضور دارند.
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