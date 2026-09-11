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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳

۱۳ پروژه عمرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مسیر تکمیل

۱۳ پروژه عمرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مسیر تکمیل

خرم‌آباد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی این دانشگاه و آماده‌سازی ۱۳ پروژه برای افتتاح تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی و پیگیری پروژه‌های عمرانی قابل افتتاح دانشگاه علوم پزشکی لرستان عصر جمعه با هدف تعیین درصد نهایی پیشرفت فیزیکی، بررسی تجهیزات پزشکی و ملزومات مورد نیاز و مشخص کردن زمان افتتاح این پروژه‌ها برگزار شد.

۱۳ پروژه عمرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مسیر تکمیل

تأکید بر تکمیل پروژه‌های عمرانی دانشگاه

جلال‌الدین امیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در این نشست با اشاره به اهمیت ۱۳ پروژه عمرانی در ارتقای حوزه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پیراپزشکی، بر تلاش حداکثری برای آماده‌سازی و افتتاح این پروژه‌ها در آینده نزدیک تأکید کرد.

وی شتاب‌بخشی به روند اجرای پروژه‌ها و تکمیل اقدامات باقی‌مانده را از اولویت‌های دانشگاه عنوان کرد.

حیدریان، معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز گزارشی از میزان اعتبار مورد نیاز برای اتمام پروژه‌های عمرانی و تکمیل اقدامات باقی‌مانده ارائه کرد.

در این نشست مدیر حوزه ریاست و تعدادی از مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز حضور داشتند.

کد مطلب 6944123

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