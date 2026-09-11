به گزارش خبرنگار مهر، عملیات لایروبی و پاکسازی سرچشمه دریاچه کیو خرم‌آباد روز جمعه با هدف رفع رسوبات، پاکسازی مسیر سرچشمه و بهبود جریان آب ورودی به این دریاچه آغاز شد.

این عملیات با حضور و نظارت بیژن بیرانوند، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خرم‌آباد، در حال انجام است.

در حاشیه اجرای این عملیات، بیژن بیرانوند بر استمرار اقدامات اجرایی و رسیدگی به وضعیت منابع و مسیرهای تأمین آب دریاچه کیو تأکید کرد و خواستار تسریع در روند پاکسازی و رفع موانع موجود شد.

بهبود مسیر تأمین آب دریاچه کیو

عملیات لایروبی و پاکسازی سرچشمه کیو با هدف رفع رسوبات و موانع موجود در مسیر و بهبود وضعیت جریان آب ورودی به دریاچه انجام می‌شود و روند اجرای آن تحت نظارت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خرم‌آباد ادامه دارد.

دریاچه «کیو» از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری خرم‌آباد و یکی از دریاچه‌های شاخص استان لرستان و غرب کشور است که در شمال غربی این شهر و در مجاورت پارک کیو قرار دارد.

«کیو» در گویش لری مردم خرم‌آباد به معنای کبود و آبی است و وجه تسمیه آن به آب زلال و عمیق این دریاچه بازمی‌گردد که به رنگ آبی و نیلی دیده می‌شود.

این دریاچه با چشم‌انداز زیبای خود جلوه خاصی به شهر خرم‌آباد بخشیده و در کنار جاذبه‌های تاریخی و چشمه‌های پرآب دره خرم‌آباد، از ظرفیت‌های مهم گردشگری این شهرستان به شمار می‌رود.