وقتی آمبولانس، اتاق زایمان شد؛ تولد نوزاد در مسیر دیشموک

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفار فرد عصر جمعه از تولد موفق یک نوزاد در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ در روستای گراب دیشموک خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی اعلام مأموریت زایمان در روستای گراب دیشموک، تیم اورژانس ۱۱۵ برای انتقال مادر به مرکز درمانی اعزام شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد افزود: در جریان این مأموریت، نوزاد داخل آمبولانس اورژانس ۱۱۵ متولد شد و کارشناسان اورژانس اقدامات لازم را برای انجام موفق زایمان و مراقبت از مادر و نوزاد انجام دادند.

غفار فرد تصریح کرد: پس از تولد نوزاد، مادر و فرزند با وضعیت عمومی پایدار به درمانگاه دیشموک تحویل داده شدند.

وی گفت: این مأموریت توسط احمدرضا اوشان و عادل پسنده از نیروهای اورژانس ۱۱۵ انجام شد.