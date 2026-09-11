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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۲

پزشکیان در نشست با نخبگان و رهبران ادیان هند:

آمریکا از قُلدری ناکام مانده، به سفره مردم حمله کرده است

آمریکا از قُلدری ناکام مانده، به سفره مردم حمله کرده است

رئیس‌جمهور اسلامی ایران با تأکید بر اینکه ملت ایران زیر بار زورگویی تسلیم نخواهد شد، گفت: دشمنان چون از رویارویی با ملت ایران ناکام مانده‌اند، به جای جنگ با نظامیان، معیشت را هدف گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، شامگاه جمعه در نشست مشترک با رهبران ادیان، نخبگان و بازرگانان کشور هند، با اشاره به سیاست‌های فشار حداکثری آمریکا علیه ملت ایران اظهار داشت: آمریکا چون نمی‌تواند با قُلدری مردم ایران را وادار به تسلیم کند، می‌خواهد کاری کند که مردم به‌خاطر نبود معیشت و امکانات تسلیم شوند؛ اما مردم ایران تسلیم نخواهند شد.

رئیس‌جمهور کشورمان در تشریح تناقض رفتاری قدرت‌های غربی افزود: اگر این‌ها مرد جنگ هستند، با نظامیان بجنگند؛ با نان و معیشت و زیرساخت مردم چه کار دارند؟ اگر این‌ها انسان‌اند، چرا راه آب و غذای مردم را می‌بندند؟

وی با طرح این پرسش که «چه کسی گفته یک حکومت می‌تواند برای کل جهان تصمیم بگیرد و نیات شوم خود را به دیگران تحمیل کند؟»، بر لزوم بازتعریف نظم عادلانه جهانی تأکید کرد.

پزشکیان همچنین با اشاره به حقوق برابر همه انسان‌ها خاطرنشان کرد: همه انسان‌ها حقوقی برابر دارند و باید با عدالت و انصاف کنار هم زندگی کنند؛ این خواسته ماست، ولی آن‌ها نمی‌خواهند.

رئیس‌جمهور کشورمان در پایان با بیان اینکه «ما دنبال حق هستیم و در برابر ظلم سر خم نخواهیم کرد»، تصریح کرد: ملت ایران بر اساس باورهای انسانی و اعتقادی خود، تسلیم فشار و زورگویی نخواهد شد.

کد مطلب 6944138

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