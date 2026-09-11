آمریکا از قُلدری ناکام مانده، به سفره مردم حمله کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، شامگاه جمعه در نشست مشترک با رهبران ادیان، نخبگان و بازرگانان کشور هند، با اشاره به سیاست‌های فشار حداکثری آمریکا علیه ملت ایران اظهار داشت: آمریکا چون نمی‌تواند با قُلدری مردم ایران را وادار به تسلیم کند، می‌خواهد کاری کند که مردم به‌خاطر نبود معیشت و امکانات تسلیم شوند؛ اما مردم ایران تسلیم نخواهند شد.

رئیس‌جمهور کشورمان در تشریح تناقض رفتاری قدرت‌های غربی افزود: اگر این‌ها مرد جنگ هستند، با نظامیان بجنگند؛ با نان و معیشت و زیرساخت مردم چه کار دارند؟ اگر این‌ها انسان‌اند، چرا راه آب و غذای مردم را می‌بندند؟

وی با طرح این پرسش که «چه کسی گفته یک حکومت می‌تواند برای کل جهان تصمیم بگیرد و نیات شوم خود را به دیگران تحمیل کند؟»، بر لزوم بازتعریف نظم عادلانه جهانی تأکید کرد.

پزشکیان همچنین با اشاره به حقوق برابر همه انسان‌ها خاطرنشان کرد: همه انسان‌ها حقوقی برابر دارند و باید با عدالت و انصاف کنار هم زندگی کنند؛ این خواسته ماست، ولی آن‌ها نمی‌خواهند.

رئیس‌جمهور کشورمان در پایان با بیان اینکه «ما دنبال حق هستیم و در برابر ظلم سر خم نخواهیم کرد»، تصریح کرد: ملت ایران بر اساس باورهای انسانی و اعتقادی خود، تسلیم فشار و زورگویی نخواهد شد.