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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

مردم شهرکرد در ۱۹۵ شب از خونخواهی رهبر شهید

مردم شهرکرد در ۱۹۵ شب از خونخواهی رهبر شهید

شهرکرد-مردم شهرکرد در شب ۱۹۵ به خونخواهی رهبر شهید به خیابان آمدند.

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کد مطلب 6944142

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