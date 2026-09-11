https://mehrnews.com/x3d3cc ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶ کد مطلب 6944142 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶ مردم شهرکرد در ۱۹۵ شب از خونخواهی رهبر شهید شهرکرد-مردم شهرکرد در شب ۱۹۵ به خونخواهی رهبر شهید به خیابان آمدند. دریافت 14 MB کد مطلب 6944142 کپی شد مطالب مرتبط شهرکردیها پای پرچم ایران؛ عشق به وطن تاریخ انقضا ندارد روایت مهر از قرار یکصد و نود و پنجم رشتوندان در میدان امنیت کشور در گرو ایستادگی برای قصاص قاتلان شهداست برچسبها شهرکرد تجمع مردمی حماسه حضور
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