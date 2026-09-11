اخباری: فردا شاهد یک بازی سراسر تاکتیکی خواهیم بود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اخباری عصر امروز جمعه در نشست خبری پیش از دیدار با صنعت نفت آبادان اظهار کرد: بسیار خوشحالم که در آبادان هستم؛ جای این تیم در لیگ برتر خالی بود و اکنون تیم خوبی برای مسابقات جمع شده است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره تأثیر جایگاه جدولی دو تیم بر عملکرد فردا افزود: قطعاً تمام مسائل در نتیجه‌گیری تأثیرگذار است. حتی موضوعات حاشیه‌ای و شرایط جوی می‌تواند بر عملکرد یک تیم اثر بگذارد، اما تیمی موفق‌تر خواهد بود که بتواند بر تمامی چالش‌های منفی غلبه کند.

سرمربی تیم فوتبال چادرملو در پاسخ به این پرسش که آیا هدف تیمش پیروزی است یا تساوی، تصریح کرد: تمام تیم‌ها برای کسب سه امتیاز وارد زمین مسابقه می‌شوند و دلیلی ندارد که تیمی با تفکر عدم پیروزی بازی کند؛ بعید می‌دانم تیمی برای نبردن به میدان برود.

اخباری با اشاره به وضعیت بازیکنان تیمش گفت: برای بازی فردا آرتا به دلیل مصدومیت در دسترس نیست، اما سایر بازیکنان از شرایط آمادگی خوبی برخوردارند و با تمام توان به مصاف حریف خواهیم رفت.