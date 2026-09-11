۵۸ خودرو و موتورسیکلت متخلف و حادثه ساز در قم راهی پارکینگ شدند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صدفی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: عملیات ویژه پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم با هدف برخورد با رانندگان پرخطر و قانونگریز شب گذشته در معابر شهری قم به اجرا درآمد و طی آن با تخلفات حادثهساز و رفتارهای ناهنجار رانندگی برخورد شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم افزود: این طرح در راستای ارتقای امنیت ترافیکی، کاهش زمینههای بروز تصادفات و ایجاد آرامش بیشتر در معابر شهری اجرا شد و مأموران پلیس راهور در جریان آن رفتارهای پرخطر و تخلفات مخاطرهآمیز را مورد برخورد قانونی قرار دادند.
وی ادامه داد: حرکات نمایشی با خودرو و موتورسیکلت، دوردورهای شبانه و ایجاد آلودگی صوتی از جمله تخلفاتی بود که در این عملیات مورد توجه پلیس قرار گرفت و با رانندگانی که با چنین رفتارهایی نظم و آرامش معابر را برهم میزدند، برخورد شد.
صدفی با اشاره به برخورد با برخی ناهنجاریهای اجتماعی در جریان این عملیات گفت: سگگردانی در خودرو نیز از جمله مواردی بود که در این طرح مورد برخورد قرار گرفت و پلیس راهور در کنار رسیدگی به تخلفات ترافیکی، با این ناهنجاری نیز برخورد قانونی انجام داد.
وی بیان کرد: در پایان این عملیات، ۵۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت که مرتکب تخلفات حادثهساز شده بودند، پس از اعمال قانون به پارکینگ منتقل شدند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم با تأکید بر استمرار برخورد با رانندگان قانونگریز تصریح کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس راهور است و اجازه داده نمیشود رفتارهای مخاطرهآمیز رانندگان، جان و سلامت دیگر شهروندان را در معرض خطر قرار دهد.
وی گفت: پلیس در برخورد با رانندگانی که با رفتارهای پرخطر موجب تهدید امنیت و سلامت سایر شهروندان میشوند، هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت و اجرای اقدامات قانونی در تمامی ساعات شبانهروز با جدیت دنبال میشود.
صدفی از خانوادهها نیز خواست نسبت به رفتار و نحوه رانندگی فرزندان خود نظارت بیشتری داشته باشند و با توجه به پیامدهای رفتارهای پرخطر، از شکلگیری ناهنجاریهای ترافیکی جلوگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: همراهی خانوادهها در نظارت بر رفتار فرزندان میتواند در پیشگیری از بروز رفتارهای ناهنجار ترافیکی مؤثر باشد و به حفظ امنیت و آرامش بیشتر در معابر شهری قم کمک کند.
قم- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم از انتقال ۵۸ خودرو و موتورسیکلت متخلف به پارکینگ در جریان عملیات شبانه برخورد با رانندگان پرخطر خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صدفی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: عملیات ویژه پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم با هدف برخورد با رانندگان پرخطر و قانونگریز شب گذشته در معابر شهری قم به اجرا درآمد و طی آن با تخلفات حادثهساز و رفتارهای ناهنجار رانندگی برخورد شد.
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