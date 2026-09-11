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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۲

خسارت ۱۱ میلیارد دلاری کانال سوئز به علت تحولات باب المندب

خسارت ۱۱ میلیارد دلاری کانال سوئز به علت تحولات باب المندب

«بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر تأکید کرد که خسارت‌های کانال سوئز ناشی از مشکلات کشتیرانی در تنگه باب‌المندب به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزیر امور خارجه مصر در یک نشست خبری گفت که زیان‌های کانال سوئز ناشی از مشکلات کشتیرانی در باب‌المندب به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است.

بر اساس این گزارش، «بدر عبدالعاطی» همچنین گفت: باید امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز تضمین شود؛ به‌گونه‌ای که جریان تجارت و تأمین انرژی بین‌المللی بدون اختلال ادامه یابد.

وزیر خارجه مصر به تحولات فلسطین هم پرداخت و تأکید کرد: باید اقدامات اسرائیل که فرصت‌های دستیابی به آرامش را تضعیف می‌کند، متوقف شود که مهم‌ترین آنها گسترش شهرک‌سازی است.

کد مطلب 6944158

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