رونق تجارت در خراسان جنوبی؛ صادرات ۶۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله جلال زاده صبح پنج‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به عملکرد پایانه مرزی ماهیرود در فروردین‌ماه سال جاری، بیان کرد: طی این مدت، ۷۹ هزار و ۷۳۲ تن کالا از طریق پایانه مرزی ماهیرود صادر شده است.

وی ادامه داد: این میزان صادرات با انجام هزار و ۴۵۹ سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل صورت گرفته که نشان‌دهنده رشد ۶۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

جلال‌زاده بیان کرد: عمده کالاهای صادراتی را سیمان، آهن‌آلات، کاشی و سرامیک، تره‌بار تشکیل می‌دهند و مبدأ این محموله‌های صادراتی نیز عمدتاً استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، یزد، کرمان و شیراز بوده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی اظهار کرد: همچنین ۱۲۳ هزار و ۹۲۴ تن کالا از طریق پایانه مرزی ماهیرود به صورت ترانزیت خارج شده است.

وی افزود: این حجم از کالاهای ترانزیتی با چهار هزار و ۸۴۶ سفر انجام شده که نشان‌دهنده رشد ۱۰۰ درصدی در مقایسه با سال گذشته است.

جلال‌زاده عمده کالاهای ترانزیتی عبوری را از این مرز شامل روغن، لوازم یدکی، شکر، سویا و داروهای گیاهی دانست و گفت: مرزهای ورودی این محموله‌های ترانزیتی نیز عمدتاً شامل بندر عباس، آستارا و بازرگان هستند

وی با بیان اینکه پنج شرکت و چهار نمایندگی حمل و نقل بین المللی کالا در استان مشغول فعالیت هستند، گفت: طی این مدت همچنین ۹۵۷ نفر مسافر وارد و ۴۹۱ نفر مسافر از مرز به صورت پیاده خارج شده اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت صادرات و ترانزیت در توسعه اقتصادی کشور، اظهار داشت: رشد قابل توجه در آمارهای صادرات و ترانزیت از پایانه مرزی ماهیرود، نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای این گذرگاه مرزی و تلاش شبانه‌روزی فعالان اقتصادی و مسئولان ذیربط است.