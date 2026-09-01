دانشکده علوم خانواده دانشگاه الزهرا (س) افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم خانواده دانشگاه الزهرا (س) با هدف توسعه مطالعات تخصصی خانواده، تربیت نیروی انسانی متخصص و تولید دانش بومی و میانرشتهای، امروز سهشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیئت رئیسه دانشگاه الزهرا (س)، دکتر ملاسلطانی، رئیس دانشگاه الزهرا (س) کربلا، به عنوان مهمان خارجی، ابراهیمی ورکیانی رئیس و سایر اعضای دانشکده علوم خانواده و جمعی از مدیران، استادان و اعضای دانشگاه افتتاح شد.
دانشکده علوم خانواده با توجه به جایگاه خانواده به عنوان بنیادیترین نهاد اجتماعی و در پاسخ به تحولات و چالشهای نوپدید این حوزه، با رویکردی علمی، مسئلهمحور و بومی تأسیس شده است. این دانشکده تلاش دارد با تکیه بر ظرفیتهای علمی دانشگاه الزهرا (س)، زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و کارآمد و توسعه پژوهشهای کاربردی در حوزه زنان، خانواده و جمعیت را فراهم کند.
وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در این مراسم ضمن تبریک ایام ولادت پیامبر اکرم (ص)، با اشاره به جایگاه خانواده در جامعه ایرانی، اظهار داشت: نهاد خانواده پناه جامعه ایرانی است و تداوم فرهنگ ایرانی در گرو نهاد خانواده است.
وی با تأکید بر نقش خانواده در ایجاد و حفظ انسجام اجتماعی افزود: سازوکارهای اصلی در حوزه فرهنگ دنبال میشود، اما برای تحقق انسجام اجتماعی، خانواده بیش از وزارتخانهها و سازمانهای رسمی اهمیت دارد و نقش اساسی در شکلگیری و استمرار آن ایفا میکند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به جایگاه دانشگاه الزهرا (س) به عنوان یکی از دانشگاههای برتر کشور، راهاندازی دانشکده علوم خانواده را اقدامی ارزشمند دانست و اظهار کرد: شکلگیری فضای پژوهشی تخصصی درباره خانواده میتواند به شناخت مسائل این حوزه و ارائه راهکارهای علمی برای تقویت نهاد خانواده کمک کند.
شالچی همچنین با اشاره به همیاری و تابآوری خانوادههای ایرانی در مواجهه با مشکلات، خانواده را یکی از عوامل توانبخش جامعه دانست و گفت: جامعه ایرانی همواره در برابر مشکلات قوی و قدرتمند به پیش میرود و یکی از دلایل آن، همیاری و تابآوری ملی خانوادههای ایرانی است.
وی افزود: خانواده علاوه بر جایگاه فرهنگی و اجتماعی، از منظر راهبردی نیز یکی از عوامل اثرگذار تحولات جامعه است و همت دانشگاهها برای کمک به جایگاه و تقویت خانواده ایرانی از اهداف وزارت علوم است .
زهرا ناظمبکایی، رئیس دانشگاه الزهرا (س)، نیز در این مراسم ضمن خیرمقدم به حاضران، از تلاشهای چندساله مجموعه دانشگاه برای راهاندازی دانشکده علوم خانواده و همچنین حمایتهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تأسیس این دانشکده قدردانی کرد.
وی با اشاره به اهداف دانشگاه الزهرا (س) در حوزه زن و خانواده اظهار داشت: یکی از اهداف دانشگاه الزهرا (س)، دستیابی به مرجعیت علمی در حوزه زن و خانواده است و راهاندازی دانشکده علوم خانواده میتواند گام مهمی در مسیر تحقق این هدف باشد.
رئیس دانشگاه الزهرا (س) با اشاره به آغاز فعالیت این دانشکده به عنوان دوازدهمین دانشکده دانشگاه الزهرا (س) ابراز امیدواری کرد که دانشکده علوم خانواده با بهرهگیری از ظرفیت استادان، پژوهشگران و متخصصان، تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف و ارتقای جایگاه علمی دانشگاه در حوزه زن و خانواده به کار گیرد.
وی افزود: از مهمترین مأموریتهای دانشکده علوم خانواده، تولید و بومیسازی دانش مطالعات خانواده، توسعه پژوهشهای میانرشتهای و ایجاد رشتههای جدید با رویکرد میانرشتهای است؛ رویکردی که میتواند زمینه پاسخگویی علمی و تخصصی به مسائل و نیازهای روز خانواده و جامعه را فراهم کند.
به گفته رئیس دانشکده علوم خانواده در ساختار آموزشی این دانشکده، سه گروه آموزشی شامل گروه سلامت و خانواده، گروه مطالعات زنان و خانواده و گروه آیندهپژوهی و توانافزایی تشکیل شده است. فعالیت این گروهها با هدف گسترش آموزش و پژوهش تخصصی و ایجاد پیوند میان حوزههای مختلف مرتبط با خانواده دنبال خواهد شد.
تربیت پژوهشگران، مشاوران و متخصصان حوزه خانواده، ایجاد مرجعیت علمی در مباحث زنان، خانواده و جمعیت، تقویت ارتباط میان دانشگاه و نهادهای سیاستگذار و اجرایی و ارائه راهکارهای علمی برای مسائل روز خانواده، از دیگر اهداف راهبردی دانشکده علوم خانواده دانشگاه الزهرا (س) به شمار میرود.
همچنین توسعه مطالعات میانرشتهای در موضوعاتی همچون سلامت، اقتصاد، رسانه، توسعه اجتماعی و آیندهپژوهی خانواده از جمله محورهایی است که این دانشکده در مسیر فعالیتهای علمی و پژوهشی خود دنبال خواهد کرد.
دانشکده علوم خانواده دانشگاه الزهرا (س) با تکیه برظرفیتهای علمی و تخصصی دانشگاه، در نظر دارد با ایجاد رشتههای نوین و میانرشتهای و توسعه پژوهشهای کاربردی، به یکی از مراکز اثرگذار علمی در حوزه خانواده در سطح ملی و بینالمللی تبدیل شود.
افتتاح دانشکده علوم خانواده دانشگاه الزهرا (س) گامی مهم در جهت تقویت جایگاه علمی و پژوهشی این دانشگاه در حوزه مطالعات خانواده و ایجاد بستری برای تولید دانش، تربیت نیروی انسانی متخصص و اثرگذاری علمی بر مسائل مرتبط با زنان، خانواده و جمعیت به شمار میرود.
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