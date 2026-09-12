الیاسوند: مرمت سرای تاریخی امیرتومان بیجار با اعتبار ملی آغاز شد

ابراهیم الیاسوند در گفتگو با خبرنگار مهر ظهار کرد: عملیات مرمت و بازسازی سرای تاریخی امیرتومان این شهر با استفاده از اعتبارات ملی آغاز شده و ادامه مرمت ضلع جنوبی این بنای ارزشمند در حال انجام است.
وی افزود: سرای امیرتومان از بناهای تاریخی و ارزشمند شهر بیجار محسوب میشود که در مرکز شهر قرار گرفته و بهعنوان یکی از آثار ثبتشده در فهرست آثار ملی کشور، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بیجار گفت: در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای مرمت این بنای تاریخی جذب و اختصاص داده شد.
الیاسوند ادامه داد: با توجه به اینکه عملیات مرمت ضلع جنوبی سرای امیرتومان در مرحله پیشین به طور کامل به پایان نرسیده بود، ادامه عملیات این بخش در دستور کار قرار گرفت و اکنون اقدامات اجرایی آن در حال انجام است.
وی عنوان کرد: تداوم مرمت سرای امیرتومان با هدف حفاظت از معماری و اصالت تاریخی بنا و جلوگیری از آسیبهای ناشی از فرسودگی انجام میشود و تلاش داریم این عملیات با رعایت اصول فنی و مرمتی اجرا شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی بیجار خاطرنشان کرد: حفاظت از بناهای تاریخی تنها به معنای نگهداری از یک ساختمان نیست، بلکه صیانت از بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان است و مرمت اصولی این آثار میتواند زمینه بهرهگیری بیشتر از ظرفیت آنها در حوزه گردشگری را نیز فراهم کند.
الیاسوند گفت: مرمت و احیای بناهای تاریخی شهرستان بیجار با هدف حفاظت از میراث فرهنگی، حفظ هویت تاریخی شهر و تقویت ظرفیتهای گردشگری منطقه در دستور کار این اداره قرار دارد.
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