سایه افزایش نرخ بهره بر سر بازار؛ طلا در سراشیبی قیمت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، بهای هر اونس طلا در معاملات ساعات اخیر با ریزشی بیش از ۰.۵ درصد، معادل ۲۲ دلار، به حدود ۴۴۳۲ دلار رسید. این کاهش قیمت در حالی رخ میدهد که بازارها همچنان تحت تأثیر روند نزولی شدید جلسه گذشته قرار دارند که از اوایل ژوئن بیسابقه بوده است.
سیگنالهای انقباضی فدرال رزرو در جکسونهول
کوین وارش، از مقامات فدرال رزرو، در نشست سالانه جکسونهول در ایالت وایومینگ بر عزم جدی بانک مرکزی برای مهار تورم تأکید کرد. وی هدفگذاری تورم ۲ درصدی را «ثابت و غیرقابلتغییر» خواند. این اظهارات صریح نشاندهنده اراده سیاستگذاران برای بازگرداندن تورم به مسیر هدف است و بازارها این سخنان را به عنوان سیگنالی برای تداوم سیاستهای انقباضی تفسیر کردهاند.
جهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره
این مواضع انقباضی منجر به تقویت انتظارات معاملهگران برای رشد نرخ بهره پیش از پایان سال جاری میلادی شده است. بر همین اساس، در حال حاضر فعالان بازار احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو را بیش از ۵۰ درصد برآورد میکنند؛ موضوعی که جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی غیربهرهزا در برابر افزایش بازده اوراق قرضه کاهش داده و فشار مضاعفی را بر قیمت این فلز گرانبها تحمیل کرده است.
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