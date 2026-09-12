هادی قوامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره راهکارهای حمایت معیشتی از مردم، اظهار کرد: باید حمایت‌های معیشتی از اقشار ضعیف جامعه اتفاق بیفتد، اما مسیری که در حال طی کردن آن هستیم، مسیر نادرستی است.

وی افزود: سال ۱۳۸۹ میزان یارانه ۴۵ هزار تومان بود که در سال اول رقم مناسبی محسوب می‌شد، اما در طول زمان ارزش آن کاهش پیدا کرد، چراکه در این سال‌ها مسیر تولید و توجه به تولید صادراتی را تضعیف کردیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون نیز داستان همین است و بیشتر به سیاست‌های هزینه‌ای می‌پردازیم، در حالی که هزینه، هزینه ایجاد می‌کند. تولید است که اشتغال ایجاد می‌کند، بیکاری را کاهش می‌دهد و به کاهش تورم نیز کمک می‌کند.

بدون کنترل تورم، حمایت معیشتی اثرگذاری لازم را ندارد

قوامی تصریح کرد: با وجود تورم فاحش، مگر می‌توان یک میلیون یا دو میلیون تومان کالابرگ پرداخت کرد؟ در شرایط فعلی، باید مسیر و جهت‌گیری را به سمتی ببریم که ظرفیت‌های کشور در معدن، نفت، گاز، گردشگری و سایر بخش‌هایی که از مزیت‌های ما محسوب می‌شوند، در جهت تولید صادراتی مورد حمایت قرار گیرند.

وی گفت: باید شرایطی فراهم شود که ارزش افزوده در داخل کشور ایجاد شود و محصولی را که صادر می‌کنیم، محصول نهایی باشد تا بتوانیم از این طریق بیکاری و تورم را کاهش دهیم.

ظرفیت‌های معدنی کشور باید مورد توجه قرار گیرد

نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با اشاره به ظرفیت‌های موجود کشور در بخش معدن، اظهار کرد: برای نمونه، در سال ۱۴۰۴ میزان کنسانتره سربی که از کشور خارج شده، حداقل معادل ۱۵۰ همت نقره در خود داشته که از کشور خارج شده و دیده نشده است.

قوامی افزود: اگر همین کنسانتره سرب در داخل کشور که ظرفیت آن نیز وجود دارد، تبدیل می‌شد و نقره موجود در آن استخراج می‌شد، ارزش افزوده قابل توجهی در داخل ایجاد می‌کردیم.

وی ادامه داد: متأسفانه کاسبان و دلالانی که در داخل وزارتخانه‌ها نیز دارای جایگاه هستند، با این روند همراهی می‌کنند؛ چه در وزارت صمت، چه در وزارت اقتصاد و چه در گمرک. استانداردها را به گونه‌ای تعریف می‌کنند که این سربی که از گمرک خارج می‌شود، در دستگاه‌های اندازه‌گیری به شکلی تعریف شده باشد که نقره موجود در آن دیده نشود.

حمایت معیشتی بدون منبع پایدار، اثر خود را از دست می‌دهد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما باید سطح استفاده از ظرفیت‌های کشور را افزایش دهیم و شرایط را برای ایجاد ارزش افزوده در داخل و تولید محصول نهایی فراهم کنیم تا بیکاری و تورم کاهش پیدا کند.

قوامی درباره حمایت‌های معیشتی گفت: از آنجایی که مسیرهای حمایت‌های معیشتی فعلی بدون منبع است و از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شود، مسیر پایداری نیست و نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود. اولویت واجب ما باید کنترل تورم باشد. حدود ۳۰ درصد تورم به تحریم‌ها برمی‌گردد، اما ۷۰ درصد آن به ناکارآمدی و سوءتدبیر مربوط است.

قدرت خرید مردم باید افزایش یابد، نه فقط رقم کالابرگ و یارانه

قوامی در توضیح ضرورت کنترل تورم و تأثیر آن بر قدرت خرید مردم، گفت: باید تورم پایین بیاید تا قدرت خرید مردم به صورت حقیقی افزایش پیدا کند، نه اینکه صرفاً - با افزایش رقم یارانه و کالابرگ- قدرت اسمی آنها بیشتر شود.

وی خاطرنشان کرد: باید تورم کنترل شود تا فرد بتواند با همین یک میلیون تومان کالابرگ، ۱۰۰ کالا خریداری کند، نه اینکه با ۱۰ میلیون تومان حتی نتواند یک کالا بخرد.

