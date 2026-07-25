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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

معافیت محموله‌های بانکرینگ از پرداخت ۱۰ درصد کرایه حمل دریایی

معافیت محموله‌های بانکرینگ از پرداخت ۱۰ درصد کرایه حمل دریایی

گمرک ایران اعلام کرد: اظهارنامه‌های صادراتی مربوط به عملیات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) از پرداخت ۱۰ درصد هزینه کرایه حمل موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی معاف هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی موضوع معافیت محموله‌های صادراتی عملیات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) از پرداخت ۱۰ درصد کرایه حمل ناوگان دریایی غیرایرانی را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو دستورالعمل شماره ۲۲/۱۴۰۴/۱۹۰۸۰۵/د مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۵ با موضوع «نحوه اجرای جزء (۴) تبصره (۳) ذیل ماده (۱) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی» (۱۰ درصد کرایه حمل مایعات نفتی و گازی صادراتی حمل‌شده توسط ناوگان دریایی غیرایرانی)، به پیوست تصویر نامه شماره ۸۱۹۳۳۶۱ مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، منضم به نامه شماره ۵۸۵۸۳/۱۴۶۵۴ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۸ معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور، ارسال می‌شود.

با عنایت به تصریح مندرج در نامه‌های مذکور، اعلام می‌شود اظهارنامه‌های صادراتی محموله‌های مربوط به عملیات سوخت‌رسانی (بانکرینگ)، مشمول پرداخت ۱۰ درصد هزینه کرایه حمل موضوع جزء (۴) تبصره (۳) ذیل ماده (۱) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی نمی‌شوند.

بدیهی است مسئولیت ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل، بر عهده بالاترین مقام آن گمرک خواهد بود.

گفتنی است بانکرینگ به فرآیند سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در بنادر یا آب‌های سرزمینی، با هدف تأمین سوخت مورد نیاز آنها برای ادامه سفر دریایی، گفته می‌شود.

کد مطلب 6898424
سمیه رسولی

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