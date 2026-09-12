به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی صبح امروز در یکصدمین اجلاس روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، با اشاره به سخنان وزیر علوم درباره نشست پیشین روسای دانشگاهها در همدان اظهار داشت: از آن نشست که در شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه و حماسهای که ملت و نظام جمهوری اسلامی در آن جنگ آفریدند برگزار شد، تاکنون اتفاقات تلخ و شیرین بسیاری رخ داده است.
وی افزود: در این مدت با شهادتها، حماسهسازیها، مواجههها و چالشهایی روبهرو بودهایم و جنگی که در آن قرار داریم همچنان ادامه دارد. یکی از عزیزان تعبیر زیبایی به کار برد و گفت «تصور نکنید ما روزی پیروز خواهیم شد؛ اکنون نیز در صحنههای پیروزی قرار داریم.» امروز صحنههای پیروزی در عرصه نظامی، کشورداری و میدانداری همچنان ادامه دارد، هرچند چالشها و درگیریهای نظامی و دیگر عرصهها نیز ادامه یافته است.
رستمی با اشاره به حوادث ماههای اخیر ادامه داد: در این مقطع شاهد ترور دانشمندان کشور، ادامه جنگ و حمله به دانشگاهها بودیم. دانشگاه علم و صنعت که امروز میزبان این نشست است مورد هجوم دشمن آمریکایی قرار گرفت و دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی و برخی دانشگاههای دیگر در اصفهان و هرمزگان نیز هدف حمله قرار گرفتند.
وی افزود: این اقدامات نشان میدهد دشمن، قدرت علمی کشور را هدف گرفته است؛ محدود کردن انتشار آثار دانشمندان ایرانی در نشریات معتبر بینالمللی و محدود کردن آموزش و آزمون تافل نیز بخشی از همین جنگ است. اینها بخشی از جنگ با قدرت علمی و یکی از مولفههای مهم قدرت ایران اسلامی است.
انقلاب اسلامی «نه» بزرگی به جریان تمدنی غرب گفت
نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاهها با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک «نه» بزرگ به جریان مستمری بود که در تاریخ معاصر شکل گرفته بود، گفت: این جریان در بستر تمدن لیبرالدموکراسی و با شکلهای مختلف، بهویژه پس از فروپاشی امپراتوری شرق و تجزیه شوروی به کشورهای مختلف و جذب آنها در تمدن غرب شکل گرفت.
رستمی اظهار داشت: موضوع دهکده جهانی، نظم نوین جهانی و نظام واحد جهانی در ادبیات آمریکاییها و غربیها مطرح شد و غربمحوری در دستور کار قرار گرفت. نظریه پایان تاریخ نیز مطرح شد؛ یعنی اینکه آنچه بشر میخواست به آن برسد، رسیده و تاریخ به پایان خود رسیده است.
وی ادامه داد: حتی در کشور خودمان نیز از سوی برخی مسئولان و حتی برخی روحانیون شنیده میشد که دموکراسی وجود دارد و تنها راه، لیبرالدموکراسی است. در چنین شرایطی، نظریه جنگ تمدنها مطرح شد و گفته شد اگر کسی بخواهد در مقابل این تمدن، تمدن دیگری از جمله تمدن اسلامی را مطرح کند، باید در مقابل آن ایستاد.
جهان در حال ورود به یک پیچ تاریخی است
رستمی با اشاره به تعبیر «پیچ تاریخی» در سخنان رهبر معظم انقلاب گفت: این شرایط، از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان یک گردش تاریخی مورد توجه قرار گرفته است. ایشان با صراحت و قطعیت اعلام کردهاند که جهان در حال ورود به یک مقطع تاریخی است که قبل و بعد خود را به دو دوره متمایز تقسیم میکند.
وی افزود: در گزارشی که حدود سال ۷۰ خدمت دوستان ارائه شد، موضوع پیچ تاریخی در ادبیات رهبر معظم انقلاب مطرح بود؛ به این معنا که ما در حال ورود به یک تحول تاریخی هستیم که قبل و بعد از خود را از یکدیگر متمایز میکند.
نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاهها خاطرنشان کرد: برای مثال، بعثت پیامبر اکرم(ص) چنین نقطه عطفی بود. پیش از بعثت، جهان میان تمدنها و امپراتوریهایی تقسیم شده بود که دو قدرت اصلی آن ساسانیان و رومیان بودند؛ اما پس از بعثت، تمدنی شکل گرفت که حدود ۶۰۰ سال دنیا پای دانش، فرهنگ و ادبیات آن نشست و تولید و بازتولید علمی در آن صورت گرفت و شخصیتهایی مانند بوعلیسیناها در آن ظهور کردند. این اتفاق، چرخشی تاریخی و لولایی میان دو دوره بود.
رستمی با اشاره به تغییر تعابیر رهبر معظم انقلاب در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ گفت: در نامهای خطاب به دانشجویان انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا، ایشان به حوادث تاریخی اشاره کردند. در فروردین ۱۴۰۲ نیز نکته جالبی فرمودند و یادآوری کردند که پیشتر گفته بودند دنیا در موضع تحول سیاسی مهمی قرار دارد و امروز این تحول جهانی، خوشبختانه در جهت تضعیف جبهه دشمنان جمهوری اسلامی است.
وی افزود: ایشان در جای دیگری فرمودهاند که در این تحول جهانی، آمریکا منزوی خواهد شد، قدرت به شرق منتقل خواهد شد و گفتمان مقاومت به گفتمان اول دنیا تبدیل خواهد شد.
دعوا بر سر دو الگوی حکمرانی است.
رستمی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در نزاع تمدنی، یک «نه» بزرگ به جریان قدرتمند در حال حرکت گفت، اظهار داشت: در مقابل، نظریه لیبرالدموکراسی قرار دارد که نمونههایی از خروجی آن را امروز شاهد هستیم.
وی افزود: وقتی درباره برخی حاکمان و سرآمدان لیبرالدموکراسی صحبت میکنیم، نمونههایی از فساد و رفتارهای غیراخلاقی آنها را میبینیم. مسئله فقط حوزه سیاسی نیست، بلکه حتی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی نیز میتوان خروجیهای این نظام را مشاهده کرد.
نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاهها ادامه داد: در مقابل این الگو، ما یک نظریه نظام ولایی و الهی داریم که بر اساس آن، حاکم باید دانش، حکمت، تقوا و تدبیر داشته باشد و اگر کسی بدون دانش، بدون تقوا یا بدون تدبیر در معرض مسئولیت قرار گیرد، اساساً چنین مسئولیتی از نظر شرعی جایز نیست.
رستمی گفت: این نگاه، حکمرانی حکمتمحور و تقوامحور را در مقابل الگوی حکمرانی غربی قرار میدهد و دعوای اصلی امروز دنیا نیز در واقع میان این دو الگوست.
چرا دانشگاه هدف دشمن قرار میگیرد؟
وی با اشاره به حملات دشمن به مراکز علمی و دانشگاهی اظهار داشت: برای بدیهیترین آدمهای بیرون از کشور و ملتهای آگاه نیز روشن است که چرا به دانشگاه حمله میشود. در آمریکا نظرسنجیهایی انجام شده و شاید برخی نتایج آن عجیب باشد، اما در میدان شاهد بودیم که حتی برخی تحلیلهای مردم عادی، از کودکان تا پیرزنها و دستفروشان، به اندازه تحلیل یک انسان آگاه و درگیر با مسائل سیاسی، واقعیت میدان را نشان میداد.
رستمی افزود: دشمن نقاط قدرت کشور را هدف قرار میدهد. در کشور ما، رهبری حکیم، بصیر و شجاع، دانشمندان و فرماندهان از نقاط قدرت هستند؛ بنابراین هر جا قدرتی را میبیند، آن را هدف قرار میدهد.
وی تصریح کرد: به همین دلیل است که دشمن به دانشگاه حمله میکند؛ چون دانشگاه نقطه قدرت نظام اسلامی است و قدرتآفرین است. چه دانشمند را ترور کنند، چه دانشگاه را به صورت فیزیکی بمباران کنند و چه حضور دانشمندان ما را در عرصه اعتبار علمی جهان محدود کنند، همه اینها بخشی از مبارزه با قدرت کشور قوی و الگوی امروز در دنیاست.
ایستادگی ملت ایران، شکوه و عظمت یک ملت است
نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: آنچه در این عرصه رخ داده، جز شکوه و عظمتی که خداوند برای این ملت اراده کرده، چیز دیگری نیست.
رستمی افزود: رهبر عزیز و شجاع انقلاب در پیامی خطاب به کشورهای عربی منطقه فرمودند که شما در حال مشاهده یک معجزه هستید؛ به دنبال این نباشید که معجزه پیامبری، نیل را شکافت یا چشمهای از سنگ جاری شد؛ امروز معجزه در حال رخ دادن است و شما آن را میبینید.
وی ادامه داد: ایستادگی یک کشور محاصرهشده و بییار و یاور در مقابل تمام هیمنه و قدرتهای دنیا و موفق شدن در مقابل آمریکا، اتفاق بزرگی است. امروز صحبت از اخراج آمریکا از منطقه مطرح است و این اتفاقی است که رخ داده است.
رستمی تأکید کرد: البته دشمن رها نخواهد کرد و به نقاط قدرت کشور حمله خواهد کرد. بدون تردید یکی از نقاط قدرتآفرین کشور، جریان علم و دانش و دانشگاههای ما هستند.
روسای دانشگاهها فرماندهان میدان علم هستند
وی خطاب به روسای دانشگاهها گفت: ما و شما به عنوان سنگربانان این سنگر، در کنار سرداران و رزمندگانی که مسئولیت دفاع از تنگه هرمز و خلیج فارس و دیگر عرصههای کشور را بر عهده دارند، در میدان هستیم و شما نیز فرماندهان میدان علم و دانشگاه هستید.
رستمی ادامه داد: دشمن رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده و دانشمند را ترور کرده و دانشجوی نخبه را هدف قرار داده است. این نگاه دشمن است و باید آن را به درستی شناخت.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره نحوه مواجهه با مسائل اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در جلسهای با اعضای مجلس خبرگان در زمستان سال ۱۳۹۸ درباره نحوه مواجهه با مسائل، دو نوع مواجهه را مطرح کردند؛ یکی مواجهه فعال و ابتکاری و دیگری مواجهه منفعلانه.
نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاهها افزود: دوگانه دیگر، مواجهه امیدوارانه همراه با دلیری و شجاعت در برابر مواجهه توأم با ترس است. همچنین باید مسائل را با هضم و تدبیر و برنامهریزی دنبال کرد، نه بدون برنامه و تدبیر.
وی گفت: باید با نگاه فرصتمحور به مسائل نگاه کنیم، نه صرفاً تهدیدمحور؛ واقعیتهای میدان را بشناسیم و نسبت به آنها اشراف داشته باشیم، احساسات خود را کنترل کنیم و تسلیم احساسات نشویم، ضوابط و حدود شرعی را رعایت کنیم و از تجربهها بهره بگیریم، نه اینکه بدون توجه به تجربههای گذشته تصمیم بگیریم.
آغاز سال تحصیلی باید روایت پیروزی و سربلندی باشد
رستمی در پایان خطاب به روسای دانشگاهها اظهار داشت: این دوگانهها، دوگانههای پیش روی ماست. میدان دانشگاه، انشاءالله با عزم قوی شما که خود از برجستگان و منتخبان این مردم و عصاره فضایل ملت هستید، باید به میدان امید و حرکت تبدیل شود.
وی افزود: در فضای آموزش عالی، انشاءالله بازگشایی دانشگاهها را نباید صرفاً آغاز سال تحصیلی یا پایان یک ترم مجازی برای مقطع کارشناسی بدانیم؛ بلکه باید این بازگشایی، روایت پیروزی، روایت حماسه و روایت سربلندی ملت ایران باشد.
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