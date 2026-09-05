زندیه وکیلی: فازبندی مسکن ملی مرکزی در سامانه تسهیلات بانکی ثبت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر شنبه در یکصد و بیست و دومین نشست شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: تمامی پروژههای مسکن باید بهصورت مرحلهای و فازبندیشده اجرا و تکمیل شوند تا ناتوانی بخشی از متقاضیان در تأمین آورده، مانع پیشرفت و تکمیل پروژه برای سایر متقاضیان نشود.
وی افزود: استان مرکزی در سال گذشته در حوزه مسکن ملی و پروژههای انبوهسازی شامل مسکن ملی، استیجاری و مشارکتی، در مجموع عملکرد قابل توجهی داشته و در برخی شاخصها رتبه نخست کشور را به دست آورده است.
زندیه وکیلی با اشاره به مطالبات متقاضیان پروژههای مسکن در مهاجران، امیرکبیر، اراک و سایر شهرستانهای استان تصریح کرد: در جریان دیدارهای هفته دولت در ۱۲ شهرستان، مسائل و مشکلات مردم و متقاضیان مسکن مورد بررسی قرار گرفت و یکی از مهمترین مشکلات مطرحشده، موضوع تأمین آورده متقاضیان بود.
وی ادامه داد: پروژههای نهضت ملی مسکن بر مبنای همکاری دولت در تأمین زمین و تسهیلات تعریف شده و دولت در هر دو بخش به تعهدات خود عمل کرده و حتی سقف تسهیلات را نیز افزایش داده است که بخش باقیمانده هزینهها بر عهده متقاضیان است.
استاندار مرکزی تاکید کرد: طولانی شدن زمان اجرای پروژهها موجب افزایش هزینههای ساخت بر مبنای نرخ روز میشود و در نتیجه میزان آورده مورد نیاز متقاضیان افزایش مییابد، اما ارزش پول متقاضیان نیز در طول این مدت تغییر کرده است.
وی با اشاره به اینکه اکثر متقاضیان این طرحها از اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر جامعه هستند افزود: مجموعه مدیریت استان تاکنون هر میزان همراهی و پیگیری لازم برای تأمین منابع و کاهش مشکلات متقاضیان را انجام داده و این روند ادامه خواهد داشت، اما در کنار تلاش برای یافتن راهکارهای جدید، باید با واقعیتهای اقتصادی و هزینههای اجرای پروژهها نیز مواجه شد.
زندیهوکیلی بیان کرد: استان مرکزی برای تأمین منابع مورد نیاز پروژهها از ظرفیتهای مختلف استفاده کرده و هر راهکاری که در سطح کشور امکان استفاده از آن وجود داشته باشد، با جدیت پیگیری خواهد شد و برای نخستینبار در کشور، موضوع تهاتر زمین با آورده متقاضیان در قالب دهکبندی و در پروژه شهید سلیمانی استان مرکزی مصوب و اجرا شده است.
وی گفت: متقاضیان باید اطمینان داشته باشند که مدیریت استان برای حل مشکلات آنها تلاش میکند، اما تکمیل پروژهها نیازمند همراهی متقاضیان و تأمین آورده نیز خواهد بود.
بیش از ۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان شهریور آماده تحویل میشود
استاندار مرکزی یکی از راهکارهای اصلی برای مدیریت پروژهها را فازبندی عنوان کرد و گفت: بنیاد مسکن، شرکت عمران شهر جدید و ادارهکل راه و شهرسازی استان باید در تمامی پروژهها فازبندی را در دستور کار قرار دهند، چراکه بدون فازبندی، تکمیل پروژهها با مشکل مواجه خواهد شد.
وی افزود: در هر پروژه حداقل دو یا سه فاز باید تعریف شود تا متقاضیانی که توانایی تأمین کامل آورده را ندارند، موجب توقف کار سایر متقاضیان نشوند و پروژه بر اساس میزان آمادگی مالی متقاضیان بهصورت مرحلهای تکمیل و تحویل شود.
زندیه وکیلی تأکید کرد: بانکها نیز باید متناسب با فازبندی پروژهها، روند پرداخت تسهیلات را تنظیم کنند تا عملیات اجرایی هر فاز بدون وقفه ادامه یابد.
وی ادامه داد: بیش از ۲ هزار واحد مسکونی برای تحویل تا پایان شهریورماه در برنامه قرار گرفته است و باید انتخاب واحد این پروژهها در سامانه انجام شود تا پس از انتخاب واحد، اقدامات لازم برای تحویل آنها صورت گیرد.
زندیهوکیلی تصریح کرد: از ابتدا تا پایان مهرماه نیز باید برنامه تکمیل و تحویل واحدها با جدیت دنبال شود و بنیاد مسکن در شهرهای تحت پوشش خود برای هر پروژه حداقل یک فاز را آماده افتتاح کند و این موضوع در پروژههای اراک و ساوه و همچنین شهر جدید مهاجران نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: افتتاح هر فاز به معنای مشخص شدن و رفع مشکلات پروژه از جمله مسائل زیربنایی، انشعابات، تأمین آورده و مسائل بانکی است و از سوی دیگر موجب امیدواری متقاضیان و ایجاد انگیزه برای سایر افراد برای تأمین آورده خواهد شد.
زندیه وکیلی بیان کرد: تعداد افتتاحیهها و تکمیل فازهای پروژهها برای مدیریت استان اهمیت دارد و انتظار میرود در هر پروژه، حداقل یک فاز آماده افتتاح شود.
سهم تامین آورده ۲۸ واحد مسکونی کمیته امداد مرکزی تعیین تکلیف شود
استاندار مرکزی بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای دولتی و مردمی برای تأمین آورده متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تأکید کرد و گفت: کمیته امداد باید سهم ۲۸ واحد مورد تعهد خود را پیگیری و دریافت کند و نتیجه اقدامات را به مدیریت استان اعلام کند تا در صورت نیاز، موضوع از سوی استان نیز پیگیری شود.
وی افزود: بهزیستی نیز باید برای تأمین آورده بیش از هزار متقاضی تحت پوشش خود که سهم آنها مشخص شده است، اقدامات لازم را انجام دهد و میزان منابع دریافتشده را به استان اعلام کند تا در کنار یکدیگر برای تأمین مابقی منابع اقدام کنیم.
زندیه وکیلی بر استفاده از ظرفیت خیرین برای تأمین آورده متقاضیان کمبرخوردار تأکید کرد و گفت: بخشی از منابع مورد نیاز میتواند از طریق خیرین و مشارکتهای مردمی تأمین شود و باید این ظرفیت بهصورت ویژه فعال شود.
وی ادامه داد: کمیته امداد و بهزیستی متقاضیان را بر اساس میزان نیاز و توان مالی اولویتبندی کنند و خیرین نیز میتوانند تأمین آورده تعدادی از این افراد را بر عهده بگیرند؛ بهعنوان نمونه، هر خیر میتواند آورده پنج نفر یا بیشتر را تأمین کند.
زندیه وکیلی تاکید کرد: هدف این است که با استفاده از ظرفیت خیرین، برای تأمین آورده تعداد بیشتری از مددجویان و توانخواهان اقدام شود و این موضوع باید با جدیت از سوی دستگاههای متولی دنبال شود.
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