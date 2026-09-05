به گزارش خبرنگار مهر، جواد لنجابی ظهر شنبه در یکصد و بیست و دومین نشست شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: از مهم‌ترین مصوبات جلسه شورای مسکن، برنامه‌ریزی برای افتتاح پروژه‌های مسکن در مهرماه بود و برای هر پروژه، زمان‌بندی افتتاح در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان مهرماه امسال ۳۷۰۰ واحد مسکونی در بخش‌های مختلف طرح‌های مسکن استان، از جمله پروژه‌های مالکین، انبوه‌سازی، گروه‌ساخت، نهضت ملی مسکن، بنیاد مسکن و مسکن روستایی به متقاضیان تحویل می‌شود.

لنجابی تصریح کرد: تصمیمات لازم برای تسریع در فعالیت پیمانکاران و تکمیل پروژه‌های مربوط به جوانی جمعیت، اقشار ویژه و خانواده‌های معظم شهدا اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: در حوزه مسکن خانواده‌های معظم شهدا، ۱۷۰ واحد مسکونی تعهد شده است که مقرر است حداکثر طی شش ماه آینده تحویل شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: در بخش خدمات زیربنایی شامل آب، برق و گاز، تصمیمات لازم برای تأمین همزمان این خدمات اتخاذ شد تا واحدهای مسکونی هنگام تحویل، از زیرساخت‌های مورد نیاز برخوردار باشند و کیفیت زندگی مردم ارتقا یابد.

وی افزود: در بخش خدمات روبنایی نیز توسط نوسازی مدارس استان چند پروژه آغاز شده و تعدادی پروژه دیگر نیز برای کلنگ‌زنی و شروع عملیات اجرایی در نقاط مختلف استان برنامه‌ریزی شده است.

لنجابی با اشاره به برنامه تحویل زمین در قالب طرح جوانی جمعیت و تأمین مسکن اقشار مختلف بیان کرد: در کنار تحویل ۳۷۰۰ واحد مسکونی تا پایان مهرماه، حدود یک‌هزار و ۷۰۰ قطعه زمین نیز در قالب طرح جوانی جمعیت و برای اقشار مختلف به متقاضیان واگذار می شود که بخش اعظم آن در ساوه قرار دارد.

وی گفت: با مصوبه شورای مسکن، واگذاری ۴۴۰ قطعه زمین در شهر ساوه به ۸۸۰ متقاضی که به تأخیر افتاده بود، از هفته آینده آغاز می‌شود.