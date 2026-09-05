  1. استانها
  2. مرکزی
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

۳۷۰۰ واحد نهضت ملی مسکن مرکزی تا پایان مهرماه بهره‌برداری می‌شود

۳۷۰۰ واحد نهضت ملی مسکن مرکزی تا پایان مهرماه بهره‌برداری می‌شود

اراک- مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۳۷۰۰ واحد مسکونی در بخش‌های مختلف طرح‌های مسکن این استان تا پایان مهرماه به متقاضیان تحویل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد لنجابی ظهر شنبه در یکصد و بیست و دومین نشست شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: از مهم‌ترین مصوبات جلسه شورای مسکن، برنامه‌ریزی برای افتتاح پروژه‌های مسکن در مهرماه بود و برای هر پروژه، زمان‌بندی افتتاح در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان مهرماه امسال ۳۷۰۰ واحد مسکونی در بخش‌های مختلف طرح‌های مسکن استان، از جمله پروژه‌های مالکین، انبوه‌سازی، گروه‌ساخت، نهضت ملی مسکن، بنیاد مسکن و مسکن روستایی به متقاضیان تحویل می‌شود.

لنجابی تصریح کرد: تصمیمات لازم برای تسریع در فعالیت پیمانکاران و تکمیل پروژه‌های مربوط به جوانی جمعیت، اقشار ویژه و خانواده‌های معظم شهدا اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: در حوزه مسکن خانواده‌های معظم شهدا، ۱۷۰ واحد مسکونی تعهد شده است که مقرر است حداکثر طی شش ماه آینده تحویل شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: در بخش خدمات زیربنایی شامل آب، برق و گاز، تصمیمات لازم برای تأمین همزمان این خدمات اتخاذ شد تا واحدهای مسکونی هنگام تحویل، از زیرساخت‌های مورد نیاز برخوردار باشند و کیفیت زندگی مردم ارتقا یابد.

وی افزود: در بخش خدمات روبنایی نیز توسط نوسازی مدارس استان چند پروژه آغاز شده و تعدادی پروژه دیگر نیز برای کلنگ‌زنی و شروع عملیات اجرایی در نقاط مختلف استان برنامه‌ریزی شده است.

لنجابی با اشاره به برنامه تحویل زمین در قالب طرح جوانی جمعیت و تأمین مسکن اقشار مختلف بیان کرد: در کنار تحویل ۳۷۰۰ واحد مسکونی تا پایان مهرماه، حدود یک‌هزار و ۷۰۰ قطعه زمین نیز در قالب طرح جوانی جمعیت و برای اقشار مختلف به متقاضیان واگذار می شود که بخش اعظم آن در ساوه قرار دارد.

وی گفت: با مصوبه شورای مسکن، واگذاری ۴۴۰ قطعه زمین در شهر ساوه به ۸۸۰ متقاضی که به تأخیر افتاده بود، از هفته آینده آغاز می‌شود.

کد مطلب 6938086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها