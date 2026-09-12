به گزارش خبرگزاری مهر، آئین هم نوازی دف نوازان ایران زمین (جلاجل) - بزرگداشت زنده استاد علاالدین یاسینی» شامگاه روز جمعه بیستم شهریور با حضور تعدادی از هنرمندان عرصه دف نوازی، بابک رضایی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روح الله میرزایی مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۶ و مدیر فرهنگسرای بهمن، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران و جمعی دیگر از مدیران فرهنگی در مرکز همایش های شهید آوینی فرهنگسرای بهمن تهران برگزار شد.

در ابتدای این برنامه که با استقبال مخاطبان و هنرمندان عرصه دف نوازی برگزار شد، گروه کُر فرهنگسرای بهمن به اجرای چند قطعه موسیقایی پرداخت و پس از آن نیز در پاسداشت و نکوداشت زنده یاد علاالدین یاسینی نوازنده پیشکسوت عرصه دف نوازی نماهنگی پخش شد.

روح الله میرزایی مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۶ و مدیر فرهنگسرای بهمن در این مراسم گفت: امروز فقط برای عرض ادب، احترام و خیرمقدم خدمت به شما هنرمندان فهیم عرصه موسیقی و استفاده از هنرنمایی شما بزرگواران در اینجا حضور دارم. رویدادی که افتخار داریم هم میزبان شما هنرمندان و هم میزبان خانواده زنده یاد یاسینی در روزهای منتسب به هزار و پانصدهمین زادروز حضرت محمد (ص) با حضور یک هزار و ۵۰۰ هنرمند دف نواز باشیم.

وی ادامه داد: سازی که شما عزیزان آن را به عنوان بخشی از هنر و زندگی تان انتخاب کردید، ساز بسیار ارزشمندی است که هرچه دقیق تر می شوم، متوجه می شوم چه پیوند ارزشمندی با معنویت و معرفت در طول تاریخ پیدا کرده است. مسیری که از نگاه علما و مراجع گرانمایه دین مبین اسلام درست رفته است و می تواند دربرگیرنده ارزشمندی های فراوانی باشد. نکته بعدی اینکه این ساز را به عنوان «ساز حماسه» می شناسند و ما در طول جنگ های تحمیلی می بینیم چه نقش ارزشمندی را در تقویت روح حماسی و وطن دوستی ایرانیان ایفا کرده است.

رئیس فرهنگسرای بهمن در ادامه با تأکید بر نقش هنرمند در ماندگاری آثار هنری گفت: ارزش هنر تنها به تخصص نیست. ارزش هنر به هنرمند است. اینکه چه کسی آن را ایجاد می‌کند. زمانی اثری را می‌بینیم و می‌گوییم خالقش کیست. برایمان خیلی مهم است که خالق کیست. در این مسیر جوانان عزیز این سرزمین باید بدانند بزرگان این هنر چه کسانی هستند و چه رفتار و مرامی داشته‌اند. امروز وقتی احترام هنرمندان جوان را به استادان دیدم واقعا از حضور چنین عزیزانی در سرزمینم افتخار کردم.

میرزایی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به ضرورت حفظ احترام پیشکسوتان و استادان در فضای مجازی گفت: مراقب فضای مجازی باشیم و مراقب باشیم به استادان بی‌احترامی نشود. با چند فالوور فکر نکنیم خبری است؛ زیرا آنچه می‌ماند مرام هنرمند است. ما باید جوری زیست کنیم که با افتخار از ما یاد شود.

بعد از صحبت های مدیر فرهنگسرای بهمن، کیوان ساکت از هنرمندان و مدرسان پیشکسوت عرصه تارنوازی که با مرحوم علاالدین یاسینی رفاقت دیرینه ای داشت، ضمن اجرای چند قطعه موسیقایی به نحوه آشنایی اش با این هنرمند فقید اشاره کرد و گفت: من با علاالدین یاسینی و خانواده نازنین او در شب حافظ در شاهنامه آشنا شدم. او آمد روی صحنه و به چشمان من زل زد. من آغوشم را باز کردم و همین آشنایی تا یک هفته‌ای که با هم بودیم توافق‌هایی ناگفته شکل گرفت. او هرازگاهی تماس می‌گرفت و مرا با مهرش شرمنده می‌کرد.

شهاب قاسمی هنرمند دف نواز و از شاگردان مرحوم یاسینی هم در این برنامه با خوانش چند بیت شعر به یاد مرحوم یاسینی گفت: دف ساز مقدسی نیست و این تقدس ما انسان‌ها است که می تواند ساز دف را مقدس کند. در گذشته زمانی که استادان دف در دست می‌گرفتند، وضو داشتند و ذکرشان «الله و لااله‌الاالله» بود و این ارزشمندی و جایگاه عالی به قدری بود که وقتی دف پاره می شد می‌گفتند: دف شهید شده است.

وی افزود: علاءالدین یاسینی از دوستان پدرم بود. علاء برای دف زیاد زحمت کشید. زیرزمینی درست کرده بود که شاگردانش یکشنبه‌ها دور هم جمع می‌شدند. یک بار دیدم استاد کفش بچه‌ها را جفت می‌کرد و می‌گفت خاک کفششان را سرمه چشمانم می‌کنم.

مهدی غلامی نوازنده دف و مدیر بخش موسیقی فرهنگسرای بهمن نیز در بخش دیگری از برنامه که به تجلیل از خانواده مرحوم علاالدین یاسینی و پخش نماهنگی دیگر از این هنرمند فقید اختصاص داشت، به تجلیل از مقام هنری زنده یاد یاسینی پرداخت و گفت: ارادت من به استاد وصف‌ناپذیر است و من همواره محو شوریدگی ایشان هستم.

پس از دعوت از خانواده مرحوم یاسینی روی صحنه، تعدادی از هنرمندان عرصه موسیقی یاد و خاطره زنده یاد علاالدین یاسینی را گرامی داشتند. این در حالی است که اهدای لوح قدردانی مدیر فرهنگسرای بهمن و اجرای گروه دف نوازان کردستان برنامه های این بخش از مراسم را تشکیل می داد.

سید بهاالدین حسینی از هنرمندان پیشکسوت عرصه دف نوازی هم در این بخش برنامه با مخاطب قراردادن مرحوم یاسینی گفت: تو (علاالدین) به من قول داده بودی در تشییع من بخوانی، اما من ماندم بدون صدایت. او گفت هرچه از دلم براید، می‌خوانم.

وی افزود: دف‌نوازان عزیز و نور چشمانم، شما شاخ و برگ‌های درخت تنومند دف معنوی کردستان هستید که ریشه در هزاره‌ها قبل دارد. ما شما را از خودمان می‌دانیم و اینها ربطی به نژاد و قوم ندارد. همه ما یک نفس واحدیم برای خداوند. رنگ‌ها را برداریم چون همه شما ثمره استادان کردستان هستید.

این نوازنده و مدرس پیشکسوت عرصه دف نوازی با انتقاد از برخی شیوه های نوازندگی دف تصریح کرد: امروز همه دیوارها برداشته شده است و این درست نیست. هر چیزی باید در کلاس خودش باشد. من از بچگی کنار علاء دف زده‌ام و یاد گرفتیم که باید حرمت این ساز را به بهترین شکل ممکن پاس بداریم؛ پس از این ساز مراقبت کنید و هر جایی دف نزنید. به اعتقاد من نواختن ملاک نیست بلکه رسیدن به معنا ملاک است. دف وسیله رسیدن به هدف است. جسم هم وسیله است. همین امشب که هزاران دف‌نواز اینجا هستند و می‌نوازند اگر این دست‌ها یک ضرب نباشند، صدای ایجادشده هیاهو خواهد بود.

حسینی ضمن خوانندگی و اجرای چند قطعه موسیقایی به یاد زنده یاد علاالدین حسینی با حضور فرزندان این هنرمند فقید و تعدادی از هنرمندان در وصف حضرت محمد (ص) بیان کرد: کردستان سرچشمه دف است. ما با نوای دف زندگی می‌کنیم و با ندای دف تشییع می‌شویم پس باز هم خواهش من این است حرمت دف را حفظ کنید.

پس از صحبت های حسینی در حضور بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران و تعدادی دیگر از هنرمندان از خانواده مرحوم سیدعلاالدین یاسینی قدردانی به عمل آمد.

در بخش پایانی برنامه که به نوعی بخش اصلی اجراهای این رویداد را تشکیل می داد گروه بزرگی متشکل هنرمندان عرصه دف نوازی در فرهنگسرای بهمن به اجرای برنامه پرداختند که با استقبال مخاطبان مواجه شد.