به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی ظهر شنبه در حاشیه رونمایی از پوستر بیستوششمین جشنواره سیر همدان با اشاره به جایگاه ملی محصول سیر همدان، اظهار کرد: سیر همدان یک محصول کشاورزی و کالایی استراتژیک با ظرفیتهای عظیم دارویی است اما متاسفانه تاکنون آنگونه که شایسته است ظرفیتهای نهفته آن در صنایع جانبی بهرهبرداری نمیشود.
وی با انتقاد از تداوم خامفروشی سیر در استان، تصریح کرد: خروج سیر به صورت خام از استان همدان خسارتی به بدنه اقتصادی کشاورزی همدان است و باید با تقویت زیرساختهای بستهبندی و فرآوری فرآیند تبدیل آن به محصولات دارویی و بستهبندیهای استاندارد در داخل استان انجام شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در تبیین مزایای اقتصادی این تغییر رویکرد افزود: توسعه صنایع تبدیلی و بستهبندی علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی ارزش افزودهای را نصیب کشاورزان میکند که نیازمند حمایت جدی مسئولان و برنامهریزی دقیق است.
وی در خصوص آخرین وضعیت شهرک تخصصی سیر بیان کرد: اگرچه بروز برخی مشکلات اجرایی و ناهماهنگیهای میاندستگاهی موجب کندی در تکمیل این پروژه شده بود اما پیگیریهای لازم در جلسات اخیر صورت گرفته است.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: مسئولان مربوطه وعده دادهاند که اقدامات باقیمانده برای شهرک تخصصی سیر در یک تا ۲ ماه آینده به سرانجام برسد و این شهرک آماده بهرهبرداری شود و اقدامی که میتواند ظرفیت تولید سیر را به یک زنجیره اقتصادی موثر و حامی واقعی کشاورزان تبدیل کند.
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