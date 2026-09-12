به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پورسلمان ظهر شنبه در نشست مجمع انتخاباتی هیئت شمشیربازی استان مرکزی اظهار کرد: تمرکز فدراسیون بر رده‌های نونهالان، جوانان و زیر ۲۳ سال افزایش یافته و استقبال از مسابقات این رده‌ها به بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ شرکت‌کننده در برخی رقابت‌ها رسیده است.

وی افزود: فدراسیون شمشیربازی همزمان با توسعه کمی، ارتقای کیفیت رقابت‌ها را دنبال می‌کند و با برگزاری مستمر مسابقات کشوری، منطقه‌ای و رده‌بندی، فرصت بیشتری برای رقابت ورزشکاران فراهم کرده است.

پورسلمان تصریح کرد: افزایش مشارکت بانوان از اولویت‌های فدراسیون است و هیات‌های استانی باید با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه جذب و حفظ ورزشکاران و بهره‌گیری از ظرفیت آنان برای پیشرفت در این رشته را فراهم کنند.

وی ادامه داد: عملکرد هیئت مرکزی باید با افزایش ورزشکاران، توسعه فعالیت شهرستان‌ها، آموزش و استعدادیابی و تقویت حضور بانوان ارتقا یابد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی تاکید کرد: فدراسیون در قالب برنامه ۱۰ ساله، توسعه زیرساخت‌های شمشیربازی را دنبال می‌کند و این رشته با توجه به المپیکی بودن و ظرفیت بالای مدال‌آوری، فرصت مناسبی برای موفقیت ورزشکاران ایران در عرصه‌های آسیایی و جهانی دارد.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت مربیان داخلی و خارجی و تأمین تجهیزات مصرفی، در کنار آموزش فنی ورزشکاران و توسعه زیرساخت‌های شمشیربازی، از برنامه‌های فدراسیون است.

پورسلمان بیان کرد: فدراسیون با توسعه زیرساخت‌ها و بومی‌سازی تجهیزات رقابتی، دسترسی استان‌ها به امکانات مورد نیاز شمشیربازی را افزایش داده و این روند همچنان ادامه دارد.