به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر شنبه، منوچهر حبیبی در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با تأکید بر اهمیت این حوزه اظهار کرد: فرهنگ عمومی حوزه‌ای محوری، مهم و اثرگذار است و باید تلاش کنیم جایگاه و دامنه فعالیت آن در جامعه گسترده‌تر و برجسته‌تر شود.

وی افزود: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به فعالیت‌های فرهنگی نیاز دارد و اگرچه در حوزه‌های عمرانی، اجرایی، اقتصادی و معیشتی متولیان و ظرفیت‌های مختلفی برای انجام امور وجود دارد، اما گستردگی و اثرگذاری فرهنگ عمومی، توجه و فعالیت بیشتری را در این زمینه ضروری می‌کند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت توسعه فعالیت‌های فرهنگی تصریح کرد: شورای فرهنگ عمومی می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق، مسیر فعالیت دستگاه‌های فرهنگی را مشخص کرده و زمینه انجام اقدامات مؤثر و هماهنگ را فراهم کند.

حبیبی با اشاره به تدوین برش استانی طرح شورای فرهنگ عمومی گفت: این طرح با تدابیر نماینده ولی‌فقیه در استان تهیه شده و لازم است هرچه سریع‌تر رونمایی و ابلاغ شود تا پس از آن بتوان وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مسئول را بر اساس این برنامه مطالبه و پیگیری کرد.

وی ادامه داد: در برش استانی، نیازهای استان و همچنین وظایف دستگاه‌ها، نهادها و مجموعه‌های مختلف به شکل شفاف مشخص شده است و پس از ابلاغ باید اجرای آن با جدیت دنبال شود.

استاندار کرمانشاه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی مسئول پیگیری مستمر این برنامه دانست و گفت: اجرای برش استانی باید به صورت مداوم رصد، پیگیری و مطالبه شود تا اهداف تعیین‌شده در آن از مرحله برنامه‌ریزی به اقدامات عملیاتی برسد، چرا که نیاز استان به چنین برنامه‌ای کاملاً محسوس است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع تقدیر از فعالان فرهنگی استان اظهار کرد: در این زمینه نیز تا حدودی غفلت شده و باید افرادی که در عرصه فرهنگ فعالیت‌های مؤثر و ارزشمندی داشته‌اند، شناسایی، معرفی و مورد تقدیر قرار گیرند.

حبیبی با بیان اینکه فعالیت‌های فرهنگی از پایه‌های دوام و بقای نظام و انقلاب اسلامی است، افزود: اگر دین و ارزش‌های دینی قرار است در جامعه پایدار بماند، بخش مهمی از این پایداری به فعالیت‌های فرهنگی وابسته است و فعالان این عرصه باید به عنوان پایه‌های فرهنگی جامعه مورد توجه قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: تقدیر از فعالان فرهنگی باید به معنای واقعی، نشان‌دهنده قدردانی و بها دادن به این افراد باشد و مردم نیز باید با چهره‌های فعال و اثرگذار فرهنگی استان آشنا شوند.

استاندار کرمانشاه بر ضرورت تدوین شاخص‌های دقیق و جامع برای شناسایی فعالان فرهنگی تأکید کرد و گفت: نباید انتخاب افراد صرفاً بر اساس یک شاخص انجام شود؛ برای مثال فردی که در رونق یک مسجد یا در حوزه موکب‌داری فعالیت دارد، بهتر است در دیگر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز سابقه و عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

وی با قدردانی از نماینده ولی‌فقیه در استان و اعضای شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: به واسطه انسجام، وحدت و همدلی شکل‌گرفته در استان، اقدامات خوبی در حوزه‌های مختلف انجام شده است و امیدواریم در حوزه فرهنگ عمومی نیز با تلاش همه اعضا، شاهد اقدامات ارزشمند و روشن‌تر شدن چراغ فرهنگ در استان باشیم.