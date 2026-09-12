انفجار منزل مسکونی در مشهد؛ نوجوان ۱۶ ساله دچار سوختگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انفجار یک منزل مسکونی در مشهد بر اثر نشت گاز شهری، موجب مصدومیت و سوختگی یک نوجوان ۱۶ ساله شد.

در پی اعلام این حادثه بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۱۴ برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

در این انفجار نوجوان ۱۶ ساله دچار سوختگی شد و عوامل اورژانس ۱۱۵ پس از حضور در محل، وی را برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل کردند.

آتش‌نشانان نیز پس از حضور در محل، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محیط و جلوگیری از بروز خطرات ثانویه را انجام دادند.

این حادثه خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت.