به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، محبوبه کلایی، سارا طالبیان، حسن بهرام‌زاده، سروش محمدزاده، بهزاد دورانی، علی علیزاده، سعید کشاورز، سیدروح‌اله حسینی یزدی و میلاد نسیم‌سبحان فیلم‌های کوتاه راه‌یافته به بخش ملی دومین جشنواره فیلم فضای باز ایران را انتخاب کرده‌اند.

عناوین فیلم‌های حاضر در رقابت این رویداد نیز به شرح زیر اعلام می‌شود:

*بخش داستانی

سیاپوست/ امیرحسین خانی پور(گیلان/ بندر انزلی)

نرموک/ غزل ذوقی نیا(خراسان رضوی/ مشهد)

یک تکه جان/ ایرج عباسی(خوزستان/ بندرامام خمینی)

بی بی زبیده/ سعید حشمتی(تهران/ تهران)

کودکی/ لیلا نیکزاد(تهران/ تهران)

مسیر/ افشین ملکی(کردستان/ سنندج)

ماقبل تاریخ/ آرمین اعتمادی(تهران/ تهران)

وِرگِ کِلا/ محمد امین قربان زاده (تهران/ تهران)

ژیله مو/ زیور حجتی(اصفهان/ اصفهان)

تاکسیدرمیست/ بهزاد علوی و سوسن سلامت(البرز/ فردیس کرج)

مالا/ سوگند تنها(گیلان/ بندر انزلی)

مرز شیرین/ هادی احمدی(تهران/ تهران)

پایان این جهان/ شیوا غلامیان(تهران/ تهران)

ماه پنه/ مهسا احمدزاده ایران‌دوست (تهران/ تهران)

چولیبولی/ مانا پاک سرشت(گیلان/ رشت)

مرده خور/ البرز پورصیاد(گیلان/ دیلمان)

دوبیتو/ دانیال محمودنیا(گیلان)

سلامون/ کمیل ارجمندی(تهران/ تهران)

کروکی شکار/ محسن کریمیان(تهران/ تهران)

عریان/ یوسف یزدانی(اردبیل/ اردبیل)

تیتا / هادی رضایتی چران(تهران/ تهران)

زیر سایه بلوط/ حسین الهیاری(تهران/ تهران)

ستاره دنباله دار/ عرفان چگینی(البرز/ کرج)

آشغال/ مهدی شعبانی(تهران/ تهران)

ناگهان برمی‌خیزد/ محمدسجاد مطهری‌زاده(سبزوار)

ذلخ/روزبه اخوان(گیلان/ رشت)

Doshibping/ اسماعیل میرزایی(قم/ قم

امیرو/ رویا نژاد شجاعی (خوزستان/ اهواز)

فرشته و شکاربان/ نوید صولتی(تهران/ تهران)

بزگه/ سحر صفریان(تهران/ تهران)

اسب سیاه/ رامین محمدیار(آذربایجان غربی/ مهاباد)

می‌بینمت/فرزانه دادخواهی(تهران/ تهران)

گالیا/مصطفی رستم پور و عاطفه رضایان(فارس/ شیراز)

*بخش مستند

فرشته ای به نام شیطان کوه/ حوری نژاد اصغری و منصوره صلصالی(گیلان/ لاهیجان)

امیرعلی/ فاطمه پریدار(مازندران/ آمل)

آخرین کَلَک/ عباس رفیعی مَرغملکی(چهارمحال و بختیاری/ شهرکرد)

سرکوهی/ محمد ناصری‌راد(فارس/ شیراز)

پسر تالاب/ مهدی فلامرزی(فارس/ شیراز)

گلین بالا/ مریم صبوری(اردبیل/ اردبیل)

*بخش تجربی

رنگ نخل/ سامان علی‌نژادیان(خوزستان/ آبادان)

تغییرپذیر/ محمدرضا بابادی(خوزستان/ اهواز)

مَد/ منیژه شیخ(سیستان و بلوچستان/ زاهدان)

هفت وادی/ عماد سلمانیان(خوزستان/ آبادان)

کفچلیز/ شیوا بافهم(فارس/ شیراز)

*بخش پویانمایی

کرگوش/ رضا سربخش و علی جمالی مطلق(تهران/ شهر ری)

چاوک/ هژیر اسعدی(کردستان/ سنندج)

دنیای خاکستری خاکستری/ سید محسن پورمحسنی شکیب(گیلان/ رشت)

نوف/ زهرا خورشیدی پاجی(مازندران/ بابلسر)

*بخش غیررقابتی

گس/ محمد رحیمیان و زینب سعدونی(خوزستان/ آبادان)/ مستند

Taimaz/ رسول یعقوبی(تهران/ تهران)/ داستانی

قلب سگ/ عدنان زندی(کردستان / سنندج)/ داستانی

پلاک ۱۳۵۱/ مجید عیدان(خوزستان/ آبادان)/ داستانی

قضاوت باران/ سپهر چاوش(البرز/کرج)/ داستانی

مثل یک معجزه/ عَبُد کاظمی(گیلان/ بندر انزلی)/ داستانی

فادیا/ مهتاب شیخ انصاری(تهران/تهران)/ داستانی

وضعیت عادی/ پیمان ناجی(تهران/ تهران)/ داستانی

کودک و قزاق/ مهرداد محب علیزاده(گیلان/رشت)/ داستانی

همچنین گروهی از فیلمسازان متشکل از گیتا فیضی، آزاده مسیح‌زاده، سامان حسین‌پور، کاوه جاهد و هومن نادری به عنوان مشاوران انتخاب، فیلم‌های کوتاه راه‌یافته به بخش بین‌الملل دومین جشنواره فیلم فضای باز ایران را انتخاب کرده‌اند.

*بخش بین الملل

عناوین فیلم‌های حاضر در بخش بین‌الملل رقابت این رویداد نیز به شرح زیر اعلام می‌شود:

وقتی ببر غرش می‌کند/ لام کان‌ژائو/ چین و مالزی/ داستانی

ببر/ اَرشَفول چانچال و ابوسلام/ بنگلادش/ داستانی

نیمه/ خورخه مورائس والی/ اسپانیا/ انیمیشن

مردازما/ امیرمسعود سهیلی/ افغانستان/ داستانی

ارتباط/ زکری باتیک/ نامیبیا/ داستانی

نجواهای تپه/ عبدالرحیم کارابولوت/ ترکیه/ داستانی

دوباره افروختن/عطا مجابی/ ایران و روسیه/ داستانی

پاهایمان را قرمز تصور می‌کنیم/ پریتام پاتوواری/ هند/ تجربی

کفش‌ها/ اجمل فیضی/ افغانستان/ داستانی

دریای امید/ جبریل ابوبکر رحمان/ عراق/ انیمیشن

پنج روز و چهار شب پسرِ طبیعت/ رن پنگ/ چین/‌ داستانی

یاکشا در حال عبور از رودخانه/ چی وی لو/ چین/ انیمیشن

داوری آثار راه‌یافته به بخش ملی و بین‌الملل دومین جشنواره فیلم فضای باز ایران همزمان با یکدیگر و توسط یک هیئت داوری ارزیابی خواهند شد که اسامی این داوران متعاقبا اعلام می‌شود.

این رویداد با تاسیس و ریاست سعید نجاتی به دبیری سیاوش چراغی‌پور ۱۷ تا ۲۱ شهریور و اختتامیه آن همزمان با روز ملی سینما در اقامتگاه بوم‌گردی هفت محل باغ دیلمون لاهیجان برگزار می‌شود.