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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

معرفی آثار بخش ملی و بین‌المللی جشنواره فیلم فضای باز 

معرفی آثار بخش ملی و بین‌المللی جشنواره فیلم فضای باز 

مشاوران انتخاب و فیلم‌های کوتاه راه‌یافته به بخش ملی و بین‌المللی دومین جشنواره فیلم فضای باز ایران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، محبوبه کلایی، سارا طالبیان، حسن بهرام‌زاده، سروش محمدزاده، بهزاد دورانی، علی علیزاده، سعید کشاورز، سیدروح‌اله حسینی یزدی و میلاد نسیم‌سبحان فیلم‌های کوتاه راه‌یافته به بخش ملی دومین جشنواره فیلم فضای باز ایران را انتخاب کرده‌اند.

عناوین فیلم‌های حاضر در رقابت این رویداد نیز به شرح زیر اعلام می‌شود:

*بخش داستانی

سیاپوست/ امیرحسین خانی پور(گیلان/ بندر انزلی)

نرموک/ غزل ذوقی نیا(خراسان رضوی/ مشهد)

یک تکه جان/ ایرج عباسی(خوزستان/ بندرامام خمینی)

بی بی زبیده/ سعید حشمتی(تهران/ تهران)

کودکی/ لیلا نیکزاد(تهران/ تهران)

مسیر/ افشین ملکی(کردستان/ سنندج)

ماقبل تاریخ/ آرمین اعتمادی(تهران/ تهران)

وِرگِ کِلا/ محمد امین قربان زاده (تهران/ تهران)

ژیله مو/ زیور حجتی(اصفهان/ اصفهان)

تاکسیدرمیست/ بهزاد علوی و سوسن سلامت(البرز/ فردیس کرج)

مالا/ سوگند تنها(گیلان/ بندر انزلی)

مرز شیرین/ هادی احمدی(تهران/ تهران)

پایان این جهان/ شیوا غلامیان(تهران/ تهران)

ماه پنه/ مهسا احمدزاده ایران‌دوست (تهران/ تهران)

چولیبولی/ مانا پاک سرشت(گیلان/ رشت)

مرده خور/ البرز پورصیاد(گیلان/ دیلمان)

دوبیتو/ دانیال محمودنیا(گیلان)

سلامون/ کمیل ارجمندی(تهران/ تهران)

کروکی شکار/ محسن کریمیان(تهران/ تهران)

عریان/ یوسف یزدانی(اردبیل/ اردبیل)

تیتا / هادی رضایتی چران(تهران/ تهران)

زیر سایه بلوط/ حسین الهیاری(تهران/ تهران)

ستاره دنباله دار/ عرفان چگینی(البرز/ کرج)

آشغال/ مهدی شعبانی(تهران/ تهران)

ناگهان برمی‌خیزد/ محمدسجاد مطهری‌زاده(سبزوار)

ذلخ/روزبه اخوان(گیلان/ رشت)

Doshibping/ اسماعیل میرزایی(قم/ قم

امیرو/ رویا نژاد شجاعی (خوزستان/ اهواز)

فرشته و شکاربان/ نوید صولتی(تهران/ تهران)

بزگه/ سحر صفریان(تهران/ تهران)

اسب سیاه/ رامین محمدیار(آذربایجان غربی/ مهاباد)

می‌بینمت/فرزانه دادخواهی(تهران/ تهران)

گالیا/مصطفی رستم پور و عاطفه رضایان(فارس/ شیراز)

*بخش مستند

فرشته ای به نام شیطان کوه/ حوری نژاد اصغری و منصوره صلصالی(گیلان/ لاهیجان)

امیرعلی/ فاطمه پریدار(مازندران/ آمل)

آخرین کَلَک/ عباس رفیعی مَرغملکی(چهارمحال و بختیاری/ شهرکرد)

سرکوهی/ محمد ناصری‌راد(فارس/ شیراز)

پسر تالاب/ مهدی فلامرزی(فارس/ شیراز)

گلین بالا/ مریم صبوری(اردبیل/ اردبیل)

*بخش تجربی

رنگ نخل/ سامان علی‌نژادیان(خوزستان/ آبادان)

تغییرپذیر/ محمدرضا بابادی(خوزستان/ اهواز)

مَد/ منیژه شیخ(سیستان و بلوچستان/ زاهدان)

هفت وادی/ عماد سلمانیان(خوزستان/ آبادان)

کفچلیز/ شیوا بافهم(فارس/ شیراز)

*بخش پویانمایی

کرگوش/ رضا سربخش و علی جمالی مطلق(تهران/ شهر ری)

چاوک/ هژیر اسعدی(کردستان/ سنندج)

دنیای خاکستری خاکستری/ سید محسن پورمحسنی شکیب(گیلان/ رشت)

نوف/ زهرا خورشیدی پاجی(مازندران/ بابلسر)

*بخش غیررقابتی

گس/ محمد رحیمیان و زینب سعدونی(خوزستان/ آبادان)/ مستند

Taimaz/ رسول یعقوبی(تهران/ تهران)/ داستانی

قلب سگ/ عدنان زندی(کردستان / سنندج)/ داستانی

پلاک ۱۳۵۱/ مجید عیدان(خوزستان/ آبادان)/ داستانی

قضاوت باران/ سپهر چاوش(البرز/کرج)/ داستانی

مثل یک معجزه/ عَبُد کاظمی(گیلان/ بندر انزلی)/ داستانی

فادیا/ مهتاب شیخ انصاری(تهران/تهران)/ داستانی

وضعیت عادی/ پیمان ناجی(تهران/ تهران)/ داستانی

کودک و قزاق/ مهرداد محب علیزاده(گیلان/رشت)/ داستانی

همچنین گروهی از فیلمسازان متشکل از گیتا فیضی، آزاده مسیح‌زاده، سامان حسین‌پور، کاوه جاهد و هومن نادری به عنوان مشاوران انتخاب، فیلم‌های کوتاه راه‌یافته به بخش بین‌الملل دومین جشنواره فیلم فضای باز ایران را انتخاب کرده‌اند.

*بخش بین الملل

عناوین فیلم‌های حاضر در بخش بین‌الملل رقابت این رویداد نیز به شرح زیر اعلام می‌شود:

وقتی ببر غرش می‌کند/ لام کان‌ژائو/ چین و مالزی/ داستانی

ببر/ اَرشَفول چانچال و ابوسلام/ بنگلادش/ داستانی

نیمه/ خورخه مورائس والی/ اسپانیا/ انیمیشن

مردازما/ امیرمسعود سهیلی/ افغانستان/ داستانی

ارتباط/ زکری باتیک/ نامیبیا/ داستانی

نجواهای تپه/ عبدالرحیم کارابولوت/ ترکیه/ داستانی

دوباره افروختن/عطا مجابی/ ایران و روسیه/ داستانی

پاهایمان را قرمز تصور می‌کنیم/ پریتام پاتوواری/ هند/ تجربی

کفش‌ها/ اجمل فیضی/ افغانستان/ داستانی

دریای امید/ جبریل ابوبکر رحمان/ عراق/ انیمیشن

پنج روز و چهار شب پسرِ طبیعت/ رن پنگ/ چین/‌ داستانی

یاکشا در حال عبور از رودخانه/ چی وی لو/ چین/ انیمیشن

داوری آثار راه‌یافته به بخش ملی و بین‌الملل دومین جشنواره فیلم فضای باز ایران همزمان با یکدیگر و توسط یک هیئت داوری ارزیابی خواهند شد که اسامی این داوران متعاقبا اعلام می‌شود.

این رویداد با تاسیس و ریاست سعید نجاتی به دبیری سیاوش چراغی‌پور ۱۷ تا ۲۱ شهریور و اختتامیه آن همزمان با روز ملی سینما در اقامتگاه بوم‌گردی هفت محل باغ دیلمون لاهیجان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6932057
ندا زنگینه

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