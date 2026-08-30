به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، محبوبه کلایی، سارا طالبیان، حسن بهرامزاده، سروش محمدزاده، بهزاد دورانی، علی علیزاده، سعید کشاورز، سیدروحاله حسینی یزدی و میلاد نسیمسبحان فیلمهای کوتاه راهیافته به بخش ملی دومین جشنواره فیلم فضای باز ایران را انتخاب کردهاند.
عناوین فیلمهای حاضر در رقابت این رویداد نیز به شرح زیر اعلام میشود:
*بخش داستانی
سیاپوست/ امیرحسین خانی پور(گیلان/ بندر انزلی)
نرموک/ غزل ذوقی نیا(خراسان رضوی/ مشهد)
یک تکه جان/ ایرج عباسی(خوزستان/ بندرامام خمینی)
بی بی زبیده/ سعید حشمتی(تهران/ تهران)
کودکی/ لیلا نیکزاد(تهران/ تهران)
مسیر/ افشین ملکی(کردستان/ سنندج)
ماقبل تاریخ/ آرمین اعتمادی(تهران/ تهران)
وِرگِ کِلا/ محمد امین قربان زاده (تهران/ تهران)
ژیله مو/ زیور حجتی(اصفهان/ اصفهان)
تاکسیدرمیست/ بهزاد علوی و سوسن سلامت(البرز/ فردیس کرج)
مالا/ سوگند تنها(گیلان/ بندر انزلی)
مرز شیرین/ هادی احمدی(تهران/ تهران)
پایان این جهان/ شیوا غلامیان(تهران/ تهران)
ماه پنه/ مهسا احمدزاده ایراندوست (تهران/ تهران)
چولیبولی/ مانا پاک سرشت(گیلان/ رشت)
مرده خور/ البرز پورصیاد(گیلان/ دیلمان)
دوبیتو/ دانیال محمودنیا(گیلان)
سلامون/ کمیل ارجمندی(تهران/ تهران)
کروکی شکار/ محسن کریمیان(تهران/ تهران)
عریان/ یوسف یزدانی(اردبیل/ اردبیل)
تیتا / هادی رضایتی چران(تهران/ تهران)
زیر سایه بلوط/ حسین الهیاری(تهران/ تهران)
ستاره دنباله دار/ عرفان چگینی(البرز/ کرج)
آشغال/ مهدی شعبانی(تهران/ تهران)
ناگهان برمیخیزد/ محمدسجاد مطهریزاده(سبزوار)
ذلخ/روزبه اخوان(گیلان/ رشت)
Doshibping/ اسماعیل میرزایی(قم/ قم
امیرو/ رویا نژاد شجاعی (خوزستان/ اهواز)
فرشته و شکاربان/ نوید صولتی(تهران/ تهران)
بزگه/ سحر صفریان(تهران/ تهران)
اسب سیاه/ رامین محمدیار(آذربایجان غربی/ مهاباد)
میبینمت/فرزانه دادخواهی(تهران/ تهران)
گالیا/مصطفی رستم پور و عاطفه رضایان(فارس/ شیراز)
*بخش مستند
فرشته ای به نام شیطان کوه/ حوری نژاد اصغری و منصوره صلصالی(گیلان/ لاهیجان)
امیرعلی/ فاطمه پریدار(مازندران/ آمل)
آخرین کَلَک/ عباس رفیعی مَرغملکی(چهارمحال و بختیاری/ شهرکرد)
سرکوهی/ محمد ناصریراد(فارس/ شیراز)
پسر تالاب/ مهدی فلامرزی(فارس/ شیراز)
گلین بالا/ مریم صبوری(اردبیل/ اردبیل)
*بخش تجربی
رنگ نخل/ سامان علینژادیان(خوزستان/ آبادان)
تغییرپذیر/ محمدرضا بابادی(خوزستان/ اهواز)
مَد/ منیژه شیخ(سیستان و بلوچستان/ زاهدان)
هفت وادی/ عماد سلمانیان(خوزستان/ آبادان)
کفچلیز/ شیوا بافهم(فارس/ شیراز)
*بخش پویانمایی
کرگوش/ رضا سربخش و علی جمالی مطلق(تهران/ شهر ری)
چاوک/ هژیر اسعدی(کردستان/ سنندج)
دنیای خاکستری خاکستری/ سید محسن پورمحسنی شکیب(گیلان/ رشت)
نوف/ زهرا خورشیدی پاجی(مازندران/ بابلسر)
*بخش غیررقابتی
گس/ محمد رحیمیان و زینب سعدونی(خوزستان/ آبادان)/ مستند
Taimaz/ رسول یعقوبی(تهران/ تهران)/ داستانی
قلب سگ/ عدنان زندی(کردستان / سنندج)/ داستانی
پلاک ۱۳۵۱/ مجید عیدان(خوزستان/ آبادان)/ داستانی
قضاوت باران/ سپهر چاوش(البرز/کرج)/ داستانی
مثل یک معجزه/ عَبُد کاظمی(گیلان/ بندر انزلی)/ داستانی
فادیا/ مهتاب شیخ انصاری(تهران/تهران)/ داستانی
وضعیت عادی/ پیمان ناجی(تهران/ تهران)/ داستانی
کودک و قزاق/ مهرداد محب علیزاده(گیلان/رشت)/ داستانی
همچنین گروهی از فیلمسازان متشکل از گیتا فیضی، آزاده مسیحزاده، سامان حسینپور، کاوه جاهد و هومن نادری به عنوان مشاوران انتخاب، فیلمهای کوتاه راهیافته به بخش بینالملل دومین جشنواره فیلم فضای باز ایران را انتخاب کردهاند.
*بخش بین الملل
عناوین فیلمهای حاضر در بخش بینالملل رقابت این رویداد نیز به شرح زیر اعلام میشود:
وقتی ببر غرش میکند/ لام کانژائو/ چین و مالزی/ داستانی
ببر/ اَرشَفول چانچال و ابوسلام/ بنگلادش/ داستانی
نیمه/ خورخه مورائس والی/ اسپانیا/ انیمیشن
مردازما/ امیرمسعود سهیلی/ افغانستان/ داستانی
ارتباط/ زکری باتیک/ نامیبیا/ داستانی
نجواهای تپه/ عبدالرحیم کارابولوت/ ترکیه/ داستانی
دوباره افروختن/عطا مجابی/ ایران و روسیه/ داستانی
پاهایمان را قرمز تصور میکنیم/ پریتام پاتوواری/ هند/ تجربی
کفشها/ اجمل فیضی/ افغانستان/ داستانی
دریای امید/ جبریل ابوبکر رحمان/ عراق/ انیمیشن
پنج روز و چهار شب پسرِ طبیعت/ رن پنگ/ چین/ داستانی
یاکشا در حال عبور از رودخانه/ چی وی لو/ چین/ انیمیشن
داوری آثار راهیافته به بخش ملی و بینالملل دومین جشنواره فیلم فضای باز ایران همزمان با یکدیگر و توسط یک هیئت داوری ارزیابی خواهند شد که اسامی این داوران متعاقبا اعلام میشود.
این رویداد با تاسیس و ریاست سعید نجاتی به دبیری سیاوش چراغیپور ۱۷ تا ۲۱ شهریور و اختتامیه آن همزمان با روز ملی سینما در اقامتگاه بومگردی هفت محل باغ دیلمون لاهیجان برگزار میشود.
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