  1. استانها
  2. همدان
۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۱

تشکیل ۱۲ پرونده تخلف صنفی در بازار همدان

تشکیل ۱۲ پرونده تخلف صنفی در بازار همدان

همدان- رئیس اداره بازرسی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان از شناسایی و تشکیل ۱۲ پرونده تخلف صنفی در پی اجرای طرح نظارتی در محدوده خیابان باباطاهر و سبزه‌میدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جمشیدی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار بازرسان صمت استان همدان با حضور در واحدهای صنفی محدوده خیابان باباطاهر و سبزه‌میدان عملکرد اصناف این مناطق را مورد ارزیابی قرار دادند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها ۱۲ واحد صنفی به دلیل ارتکاب تخلفاتی نظیر گران‌فروشی و عدم درج قیمت شناسایی شدند که برای متخلفان پرونده‌های تعزیراتی تشکیل و به منظور رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده شد.

رئیس اداره بازرسی صمت استان همدان با تاکید بر استمرار طرح‌های نظارتی در ایام پیش‌رو، تصریح کرد: پایش دقیق نحوه عرضه کالا و خدمات و برخورد قاطع با متخلفان صنفی اولویت اصلی تیم‌های بازرسی است و با هرگونه اقدامی که حقوق مصرف‌کنندگان را تضییع کند، مطابق با قانون برخورد خواهد شد.

جمشیدی در پایان از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی از قبیل گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و یا عدم صدور فاکتور را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

کد مطلب 6945166

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها