تشکیل ۱۲ پرونده تخلف صنفی در بازار همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جمشیدی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار بازرسان صمت استان همدان با حضور در واحدهای صنفی محدوده خیابان باباطاهر و سبزهمیدان عملکرد اصناف این مناطق را مورد ارزیابی قرار دادند.
وی افزود: در جریان این بازرسیها ۱۲ واحد صنفی به دلیل ارتکاب تخلفاتی نظیر گرانفروشی و عدم درج قیمت شناسایی شدند که برای متخلفان پروندههای تعزیراتی تشکیل و به منظور رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شد.
رئیس اداره بازرسی صمت استان همدان با تاکید بر استمرار طرحهای نظارتی در ایام پیشرو، تصریح کرد: پایش دقیق نحوه عرضه کالا و خدمات و برخورد قاطع با متخلفان صنفی اولویت اصلی تیمهای بازرسی است و با هرگونه اقدامی که حقوق مصرفکنندگان را تضییع کند، مطابق با قانون برخورد خواهد شد.
جمشیدی در پایان از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی از قبیل گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت و یا عدم صدور فاکتور را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
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