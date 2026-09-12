تشکیل ۱۲ پرونده تخلف صنفی در بازار همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جمشیدی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار بازرسان صمت استان همدان با حضور در واحدهای صنفی محدوده خیابان باباطاهر و سبزه‌میدان عملکرد اصناف این مناطق را مورد ارزیابی قرار دادند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها ۱۲ واحد صنفی به دلیل ارتکاب تخلفاتی نظیر گران‌فروشی و عدم درج قیمت شناسایی شدند که برای متخلفان پرونده‌های تعزیراتی تشکیل و به منظور رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده شد.

رئیس اداره بازرسی صمت استان همدان با تاکید بر استمرار طرح‌های نظارتی در ایام پیش‌رو، تصریح کرد: پایش دقیق نحوه عرضه کالا و خدمات و برخورد قاطع با متخلفان صنفی اولویت اصلی تیم‌های بازرسی است و با هرگونه اقدامی که حقوق مصرف‌کنندگان را تضییع کند، مطابق با قانون برخورد خواهد شد.

جمشیدی در پایان از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی از قبیل گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و یا عدم صدور فاکتور را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.