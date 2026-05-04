واژگونی پژو ۴۰۵ در محور کرمان– بم یک کشته و پنج مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جعفری، عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت: ساعت ۱۵:۴۵ امروز گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۶۰ محور کرمان– بم به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، چهار کد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و پس از رسیدن نیروها و انجام ارزیابی اولیه مشخص شد این سانحه یک نفر فوتی و پنج نفر مصدوم برجا گذاشته است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی بم ادامه داد: یکی از مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در صحنه، جهت تکمیل روند درمان به بیمارستان پاستور بم منتقل شد.

جعفری، با اشاره به ادامه رسیدگی به وضعیت سایر مصدومان، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی، از بروز چنین حوادث ناگوار پیشگیری کنند.