واژگونی خودرو در محور فهرج - زاهدان سه کشته و ۱۰ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جعفری، صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت: برخورد مرگبار یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حامل اتباع خارجی در محور مواصلاتی فهرج به زاهدان، منجر به فوت سه نفر و مصدومیت ۱۰ تن دیگر شد.

وی افزود: این حادثه صبح امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه، در کیلومتر ۱۰ محور فهرج به زاهدان و در ساعت ۶:۵۵ دقیقه رخ داد که بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز فوریت‌های پزشکی، سه کد عملیاتی به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی بم، اظهار داشت: مصدومان این حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه در محل، برای ادامه روند درمان به بیمارستان پاستور منتقل شدند.