به گزارش خبرگزاری مهر، نشست استاندار بوشهر با معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با هدف بررسی مسائل و ظرفیتهای حوزه شهرسازی و معماری شهرهای استان بوشهر برگزار شد.
ارسلان زارع در این نشست اظهار کرد: اجرای دقیق طرحهای جامع و تفصیلی، میتواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار شهری داشته باشد.
زارع افزود: توسعه متوازن شهری و توجه به اصول معماری ایرانی اسلامی و استانداردهای متناسب با اقلیم و جغرافیای بوشهر از اولویتهای مهم مدیریت استان در برنامهریزیهای عمران شهری است.
استاندار بوشهر ضمن قدردانی از تصویب به موقع طرحهای جامع قبلی، خواستار تسریع در بررسی و تصویب طرحهای جدید شهری شد.
در این نشست در خصوص بازنگری طرحهای جامع شهری سیراف، خورموج، برازجان، کنگان، گناوه و بوشهر نیز بحث و تبادل نظر شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این دیدار با تأکید بر آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای همکاری و حمایت از برنامههای توسعهای اظهار داشت: تعامل و همکاری با مدیران استانی، زمینهساز اجرای بهتر پروژههای مطالعاتی و شهرسازی و معماری است.
معاون وزیر راه و شهرسازی، در ارتباط با پیشنهادهای دکتر زارع استاندار بوشهر قول مساعد داد.
نظر شما