به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت اظهار کرد: همان‌گونه که مقام معظم رهبری بر پرهیز از تفرقه‌افکنی و تقویت همدلی تأکید فرموده‌اند، ما نیز معتقدیم در فضای آرام، بدون تنش، همدلانه و صمیمی است که می‌توان طرح‌ها و پروژه‌های پیشران توسعه‌ای را با جدیت و سرعت بیشتری پیش برد و با مشارکت همگان، مسائل و مشکلات مردم را کاهش داد و حل کرد.

وی افزود: حمایت‌های ارزشمند مقام معظم رهبری از دولت، مایه مباهات و دلگرمی ماست و اگرچه این حمایت‌ها مسئولیت و وظایف ما را سنگین‌تر می‌کند، اما در عین حال امید و پشتوانه‌ای ارزشمند برای خدمتگزاران مردم به شمار می‌رود.

بوشهر در مسیر افزایش سرانه فضای آموزشی

استاندار بوشهر در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار داشت: نیروی انسانی آموزش‌دیده و ماهر، مهم‌ترین مؤلفه برای توسعه‌یافتگی هر جامعه است و به همین دلیل ایجاد فضاهای آموزشی استاندارد و متناسب با نیازهای روز، از اولویت‌های دولت محسوب می‌شود.

زارع افزود: استان بوشهر در شاخص مدرسه‌سازی موفق به کسب رتبه ممتاز کشور شده است و با به‌روزرسانی سند توسعه فضاهای آموزشی در تمامی شهرستان‌ها، پیشرفت و جهش قابل توجهی در این حوزه ایجاد شده است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری دولت در پایان برنامه هفتم پیشرفت گفت: هدف دولت افزایش سرانه فضای آموزشی به ۸.۳ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز است.

استاندار بوشهر ادامه داد: در حالی که سرانه فضای آموزشی در برخی مناطق استان از ۵.۵ مترمربع فراتر نمی‌رفت، خوشبختانه تا آغاز سال تحصیلی در مهرماه، سرانه فضای آموزشی استان به ۷.۵ مترمربع خواهد رسید و تا پایان دوره دولت چهاردهم نیز به هدف ۸.۳ مترمربع دست خواهیم یافت.

سهم ۸ درصدی بوشهر از تولید ناخالص داخلی کشور

زارع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان بوشهر اظهار داشت: اگرچه بوشهر تنها ۱.۵ درصد از جمعیت و مساحت کشور را به خود اختصاص داده است، اما در شاخص مهم تولید ناخالص داخلی، سهم استان به ۸ درصد می‌رسد.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های اقتصادی استان محدود به مراکز شهری نیست، افزود: روستانشینان استان نیز از این ظرفیت‌ها برخوردار هستند و توجه به توسعه روستایی، تأمین امنیت و استحکام مسکن و مقاوم‌سازی واحدهای روستایی، از اولویت‌های اساسی استان است.

هیچ روستایی در بوشهر بدون طرح هادی بازنگری‌شده نیست

استاندار بوشهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه روستایی و نقش بنیاد مسکن گفت: با همکاری بانک‌های عامل و مشارکت آگاهانه و همراهی مردم روستاها، اقدامات مؤثری در زمینه مقاوم‌سازی منازل و استانداردسازی مسکن روستایی انجام شده و گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته شده است.

وی تأکید کرد: امروز با اطمینان می‌توانم اعلام کنم هیچ روستایی در استان بوشهر وجود ندارد که طرح هادی آن بازنگری نشده باشد یا در حال به‌روزرسانی نباشد.

زارع همچنین درباره طرح‌های توسعه شهری گفت: فرآیند بازنگری طرح‌های جامع در شهرهایی از جمله بوشهر، برازجان و کنگان با دقت و نگاه کارشناسی در دستور کار قرار دارد.