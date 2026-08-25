استاندار بوشهر: زیرساخت های گردشگری در استان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح سه شنبه در آئین افتتاح یک پروژه حوزه گردشگری در دیلم اظهار کرد: تلاش های گسترده ای به منظور توسعه زیرساخت های گردشگری به ویژه مراکز اقامتی در سطح استان بوشهر صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: امروز هم شاهد افتتاح یک واحد گردشگری در منطقه دلوار شهرستان تنگستان هستیم که می تواند نویدبخش توسعه توریسم و ورود گردشگران در این مناطق باشد.

هم‌زمان با دومین روز از هفته دولت، یک هتل در شهر دلوار با حضور استاندار بوشهر و جمعی از مسؤولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه اقامتی با سرمایه‌گذاری ۸۵۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی و با مشارکت ۹۵ میلیارد ریالی بانک احداث شده و زمینه اشتغال مستقیم ۱۸ نفر را فراهم کرده است.



این هتل دارای ۲۴ اتاق و ۵۴ تخت است و در زمینی به مساحت ۴۱۸ مترمربع و با زیربنای یک‌هزار و ۵۱۲ مترمربع ساخته شده است.



بهره‌برداری از این مجموعه، ضمن افزایش ظرفیت اقامتی شهر ساحلی دلوار، می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های گردشگری، رونق اقتصادی و جذب بیشتر گردشگران در شهرستان تنگستان کمک کند.