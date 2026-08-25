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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

استاندار بوشهر: زیرساخت های گردشگری در استان توسعه می یابد

استاندار بوشهر: زیرساخت های گردشگری در استان توسعه می یابد

بوشهر- استاندار بوشهر با اشاره به حمایت ویژه از بخش خصوصی گفت: زیرساخت های گردشگری در سطح استان توسعه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح سه شنبه در آئین افتتاح یک پروژه حوزه گردشگری در دیلم اظهار کرد: تلاش های گسترده ای به منظور توسعه زیرساخت های گردشگری به ویژه مراکز اقامتی در سطح استان بوشهر صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: امروز هم شاهد افتتاح یک واحد گردشگری در منطقه دلوار شهرستان تنگستان هستیم که می تواند نویدبخش توسعه توریسم و ورود گردشگران در این مناطق باشد.

هم‌زمان با دومین روز از هفته دولت، یک هتل در شهر دلوار با حضور استاندار بوشهر و جمعی از مسؤولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه اقامتی با سرمایه‌گذاری ۸۵۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی و با مشارکت ۹۵ میلیارد ریالی بانک احداث شده و زمینه اشتغال مستقیم ۱۸ نفر را فراهم کرده است.

این هتل دارای ۲۴ اتاق و ۵۴ تخت است و در زمینی به مساحت ۴۱۸ مترمربع و با زیربنای یک‌هزار و ۵۱۲ مترمربع ساخته شده است.

بهره‌برداری از این مجموعه، ضمن افزایش ظرفیت اقامتی شهر ساحلی دلوار، می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های گردشگری، رونق اقتصادی و جذب بیشتر گردشگران در شهرستان تنگستان کمک کند.

کد مطلب 6927015

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      0 0
      پاسخ
      درود بر جناب آقای دکتر زارع استاندار فهیم بوشهر __ انشالله تعالی در بخش مرکزی شهرستان تنگستان هم هتل و مهمانپذیر در نظر گرفته شود __

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