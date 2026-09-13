به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دوازدهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت یارا با موضوع زخم و چالش های این حوزه توسط سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با همکاری پژوهشکده فناوری های زخم و ترمیم بافت یارا، روز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ در سالن کنفرانس جهاددانشگاهی برگزار شد.

سید مهدی طبایی، رئیس کنگره، با اشاره به اهمیت فعالیت پژوهشکده زخم یارای جهاد دانشگاهی، اظهار کرد: همان‌طور که مستحضر هستید، بحث زخم نه به‌عنوان یک بیماری، بلکه به‌عنوان یک چالش بزرگ در حوزه سلامت در دنیا مطرح است و در سالیان اخیر خوشبختانه توجه به این موضوع در کشور ما نیز گسترش پیدا کرده است.

وی افزود: اهمیت و رنجی که بیماران مبتلا به زخم‌های مزمن در کشور با آن مواجه هستند، مورد توجه مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری وزارت بهداشت، کادر درمان در حوزه‌های مختلف پزشکی و همچنین پژوهشگران، محققان و فناوران عرصه زخم قرار گرفته است.

طبایی با اشاره به انواع زخم‌ها گفت: بخشی از زخم‌ها در اثر جراحات، تصادفات، سوختگی‌ها، تروماها و آسیب‌های مختلف ایجاد می‌شوند که نیازمند اقدامات اورژانسی و درمان‌های بیمارستانی هستند و این موضوع بحثی جداگانه است.

رئیس کنگره ادامه داد: دسته دوم، زخم‌های مزمن هستند؛ یعنی زخم‌هایی که قابلیت طبیعی ترمیم در مدت زمان مشخص را ندارند و معمولاً بیش از ۱۲ هفته طول می‌کشد تا بهبود پیدا کنند. عواملی که موجب می‌شوند زخم به‌صورت طبیعی بهبود پیدا نکند و به‌عنوان زخم مزمن شناخته شود، یک چالش بسیار بزرگ برای سیستم بهداشت و درمان ایجاد کرده است.

وی بیماری‌های مختلف از جمله دیابت، مشکلات قلبی و عروقی، چاقی و سالمندی را از عوامل زمینه‌ساز و تشدیدکننده اختلال در بهبود زخم‌ها دانست و گفت: اگر بخواهیم درباره کلیت آمار صحبت کنیم، زخم‌های مزمن حدود یک تا دو درصد جمعیت دنیا را به نوعی درگیر می‌کنند.

طبایی با اشاره به دیابت به‌عنوان یکی از علل مهم مرتبط با زخم‌های مزمن بیان کرد: دیابت به‌تنهایی بار بسیار بزرگی را بر نظام بهداشت و درمان کشورها تحمیل می‌کند. در کشور ما نیز بر اساس آخرین برآوردها حدود پنج میلیون نفر مبتلا به دیابت هستند و همین برآوردها نشان می‌دهد که احتمالاً تا سال ۲۰۵۰ بیش از هشت میلیون نفر دیابتی در کشور خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در حوزه زخم‌های مزمن، علاوه بر مباحث درمانی، ثبت داده‌هاست، اظهار کرد: بحران ثبت داده در این حوزه بسیار جدی است و اطلاعات موجود بسیار ناقص است؛ بنابراین بسیاری از آمارهایی که ارائه می‌شود، در حد برآورد است و آمار دقیق و جامعی در اختیار نداریم.

رئیس کنگره افزود: آنچه مسلم است، این است که تقریباً حدود ۶ درصد از بیماران دیابتی به‌صورت واقعی دچار زخم می‌شوند و در طول زندگی یک فرد دیابتی نیز ۲۵ درصد احتمال دارد که دچار زخم شود.

طبایی ادامه داد: این دو آمار، آمار قابل توجهی است. در ایران نیز بر اساس مطالعات منطقه‌ای انجام‌شده، از هر پنج نفر، متأسفانه یک نفر دچار قطع اندام تحتانی می‌شود و این آمار بسیار مهم است.

وی با اشاره به میزان مرگ‌ومیر بیماران مبتلا به زخم دیابتی گفت: مرگ‌ومیر بیمارانی که دچار زخم دیابتی می‌شوند، بسیار قابل توجه است. آخرین برآوردها نشان می‌دهد مرگ‌ومیر پنج‌ساله بیمارانی که دچار زخم دیابتی هستند، حدود ۵۰ درصد است که آماری بسیار فاجعه‌بار محسوب می‌شود.

رئیس کنگره تصریح کرد: این میزان مرگ‌ومیر در بسیاری از سرطان‌ها نیز کمتر است و از شایع‌ترین سرطان‌ها در زنان و همچنین از شایع‌ترین سرطان در مردان، یعنی سرطان پروستات، آمار بالاتری دارد.

طبایی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به حوزه زخم گفت: بنابراین پرداختن به حوزه زخم‌ها، توجه به سیستم ثبت زخم‌ها و همچنین توجه به پژوهش‌های نوآورانه برای اینکه بتوانیم ابزارهای جدید، پانسمان‌های جدید و مداخلات جدیدی برای درمان زخم‌های مزمن داشته باشیم، از ضروریات جهانی و همچنین ضروریات حوزه سلامت کشور ماست.

وی افزود: ما در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، حدود سال ۱۳۹۲ اولین کنگره بین‌المللی زخم را راه‌اندازی کردیم و هر سال تلاش کرده‌ایم سازوکار علمی و ملی لازم را فراهم کنیم تا آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی توسط پژوهشگران، محققان و درمانگران مختلف کشور در یک مجمع گرد هم بیایند و آخرین تبادلات علمی انجام شود.

رئیس کنگره ادامه داد: همچنین تلاش کرده‌ایم زمینه‌ای فراهم شود تا گروه‌هایی که امکان همکاری دارند، به‌صورت گروه‌های همکار پژوهشی شکل بگیرند و بتوانند این فعالیت‌ها را پیش ببرند.

طبایی با قدردانی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: خوشبختانه به همت اساتید عزیزمان در دانشگاه علوم پزشکی تهران که گنجینه و افتخار بزرگی برای ما هستند، طی ۱۲ تا ۱۳ سال گذشته در حوزه زخم و به‌خصوص کنگره، از همکاری این عزیزان بهره‌مند بوده‌ایم.

وی از پروین منصوری، استاد تمام بیماری‌های پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمالی زواره، استاد تمام پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به‌عنوان اساتید همراه در این مسیر نام برد و گفت: از این عزیزان که خالصانه و صادقانه از وقت گران‌بهای خود برای پیشبرد این هدف در طی این سال‌ها استفاده کرده‌اند، تشکر می‌کنم.

طبایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات ناشی از سالمندی اظهار کرد: سالمندی به دنبال خود مشکلات و بیماری‌هایی دارد که بسیاری از آنها در نهایت منجر به بروز زخم می‌شوند؛ چه فشار خون، چه دیابت، چه بی‌حرکتی و چه مشکلات قلبی و عروقی که گاهی موجب می‌شود بیمار سال‌ها در بستر باشد.

وی خاطرنشان کرد: همه این عوامل ما را با زخم‌های مزمنی مواجه می‌کند که در تمام دنیا یک معضل محسوب می‌شوند و هزینه‌های بسیار زیادی را به دنبال دارند.

رئیس کنگره در پایان با اشاره به برگزاری دوازدهمین کنگره بین‌المللی زخم و ترمیم بافت، بر اهمیت تداوم فعالیت‌های علمی، پژوهشی و نوآورانه در حوزه زخم‌های مزمن تأکید کرد.

۴۱۰ مقاله در دوازدهمین کنگره بین‌المللی زخم و ترمیم بافت پذیرفته شد

پروین منصوری، دبیر علمی دوازدهمین کنگره بین‌المللی زخم و ترمیم بافت و متخصص پوست و مو، در این نشست اظهار کرد: موضوع زخم فقط متعلق به گروه پزشکی نیست؛ چراکه برای ترمیم زخم نیاز داریم پانسمان‌های مناسب داشته باشیم. بنابراین گروه‌هایی که در حوزه بایومتریال و پلیمر فعالیت می‌کنند، فارماکولوژیست‌ها و گروه‌های متعدد پرستاری نیز در این زمینه نقش دارند.

وی افزود: یکی از رسالت‌های این کنگره، آشنایی بیشتر پرستاران با مراقبت از زخم‌هاست. این کنگره با حضور اساتید رشته‌های مختلف علوم پزشکی و سایر رشته‌های مرتبط از داخل کشور و همچنین همکاران و اساتید دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی مختلف جهان برگزار می‌شود.

منصوری با اشاره به استقبال علمی از این دوره کنگره گفت: مقالات زیادی به دبیرخانه کنگره رسیده است و حدود ۴۱۰ مقاله را به صورت پوستر پذیرفته‌ایم. همچنین ۱۰۰ سخنران در این سه روز در کنگره سخنرانی خواهند داشت که ۹ نفر از آنها سخنران بین‌المللی هستند.

دبیر علمی کنگره ادامه داد: سخنرانان بین‌المللی از کشورهای مختلف از جمله آلمان، روسیه، کانادا، ایتالیا، انگلستان، اسپانیا، عراق و قزاقستان در این کنگره حضور دارند و سخنرانان مدعو نیز خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه سخنرانی‌های کنگره در قالب پنل‌های مختلف برگزار می‌شود، اظهار کرد: سخنرانی‌ها در قالب ۳۰ پنل طی سه روز کنگره و در سه سالن اصلی و چهار سالن ویژه سخنرانی‌ها و کارگاه‌ها برگزار می‌شود.

منصوری درباره برنامه روز نخست کنگره گفت: در روز اول، مراسم افتتاحیه و سخنرانی اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی تهران را خواهیم داشت و موضوعات مختلفی از جمله مباحث مربوط به علم روز دنیا، فارماکوژنتیک در ترمیم زخم، استفاده از ... در پیشگیری و درمان اسکار و موضوعات مرتبط با مراقبت از زخم مطرح خواهد شد.

وی افزود: از جمله محورهای مورد بحث در پنل‌های مختلف می‌توان به هوش مصنوعی در مراقبت، عفونت‌های مزمن با درگیری پوست، مفصل و استخوان و دیدگاه‌های جدید در این زمینه اشاره کرد.

دبیر علمی کنگره با اشاره به نقش پرستاران در مراقبت از زخم گفت: پرستاری، به‌ویژه در حوزه مراقبت از زخم، یک معضل مهم در دنیا محسوب می‌شود. همان‌طور که گفتم، طی این ۱۲ سال، کنگره راهکاری برای این موضوع بوده تا بتوانیم پرستارانی را که به صورت پراکنده برای مراقبت و ترمیم زخم و درمان بیماران فعالیت می‌کردند، گرد هم آوریم و دانش جدید را به آنها منتقل کنیم.

منصوری ادامه داد: نقش لیزر و نور در درمان زخم، روش‌های جدید ترمیم زخم، سیستم‌های آزادسازی، آزادسازی طبیعی بیواکتیو، پانسمان‌های نوین و نانوتکنولوژی، کاربرد محصولات سلولی که یکی از قدم‌های بزرگ در ترمیم زخم است، از دیگر موضوعات مطرح در این کنگره خواهد بود.

وی همچنین به موضوع تغذیه در ترمیم زخم اشاره کرد و گفت: بهینه‌سازی تغذیه و ریزمغذی‌های مؤثر در ترمیم، موضوع سوختگی که ما همیشه برای انتقال راهکارهای نوین در این زمینه یک پنل داشته‌ایم، مکمل‌ها و ترمیم، توانبخشی و سبک زندگی در ترمیم زخم، نوآوری‌ها در تشخیص و درمان و جایگاه عسل مدیکال در ترمیم زخم از دیگر موضوعات این دوره از کنگره است.

دبیر علمی کنگره اظهار کرد: همچنین مباحث مربوط به طب بازساختی و راهکارهای نوین تشخیصی و درمانی در زخم‌های سرطانی که یک معضل بزرگ در دنیا محسوب می‌شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: بحث «میکروبیوم بدن» نیز امروزه یکی از مباحث داغ دنیاست و احتمالاً در آینده می‌تواند به‌عنوان یک هدف نوین برای ترمیم زخم مطرح باشد. در نهایت نیز کنگره با پنل کنترل و درمان اسکار به پایان می‌رسد؛ به امید اینکه دنیایی بدون زخم و بدون اسکار داشته باشیم.

منصوری با اشاره به برگزاری کارگاه‌های تخصصی در حاشیه کنگره گفت: حدود ۱۸ کارگاه توسط همکاران پژوهشکده یارا برگزار می‌شود. ما واقعاً به وجود بچه‌های بسیار محقق، جوان و فعال در پژوهشکده یارا افتخار می‌کنیم و این ۱۸ کارگاه در زمینه‌های مختلف مرتبط با ترمیم زخم برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین حدود ۲۰ سمپوزیوم با همکاری شرکت‌هایی که از این دوازدهمین کنگره زخم حمایت می‌کنند، برگزار می‌شود. این شرکت‌ها در کنار برگزاری کارگاه‌های علمی، محصولات خود را نیز ارائه و معرفی می‌کنند و آموزش‌های جدید نیز در این بخش ارائه خواهد شد.

دبیر علمی کنگره با اشاره به میزان استقبال از این رویداد گفت: خوشبختانه تاکنون حدود ۱۵۰۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند. سال گذشته در محل همایش‌های دانشکده بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، به دلیل استقبال زیاد، حتی راهی برای عبور وجود نداشت و تعداد استقبال‌کنندگان از کنگره سال به سال افزایش پیدا کرده است.

منصوری افزود: به لطف خدا و همکاری همه عزیزان، امسال این امکان فراهم شد که کنگره را در محل بزرگ‌تری، یعنی محل همایش‌های رازی، برگزار کنیم. ثبت‌نام حضوری نیز همچنان ادامه خواهد داشت و حدس می‌زنیم احتمالاً بیش از ۲۵۰۰ نفر بتوانند از امکانات علمی این کنگره استفاده کنند.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به زخم‌های مزمن اظهار کرد: همان‌طور که اشاره شد، زخم‌های مزمن یک معضل بزرگ هستند و بنابراین این نوید را می‌دهم که بتوانیم در سال‌های آینده این کنگره بزرگ را گسترده‌تر، جهانی‌تر و با سطح علمی بالاتر برگزار کنیم.

دبیر علمی کنگره ادامه داد: امیدواریم این مسیر راهی باشد برای اینکه بتوانیم درد و مشکلی از عزیزان مبتلا به زخم‌های مزمن را که سال‌ها واقعاً راه زیادی برای درمانشان وجود نداشت، کاهش دهیم و راهکارهای مؤثرتری برای درمان آنها پیدا کنیم.

وی، یکی از دستاوردهای مهم این کنگره را نزدیک کردن گروه‌های علمی مختلف دانست و گفت: این کنگره باعث شده گروه‌های علمی مختلف از جمله گروه‌های غدد، جراحان پلاستیک و علوم پایه به یکدیگر نزدیک شوند و این یکی از رسالت‌های بزرگ کنگره است.

توسعه پانسمان‌های بومی؛ یکی از دستاوردهای کنگره

منصوری در ادامه با اشاره به وضعیت پانسمان‌های زخم در سال‌های گذشته اظهار کرد: متأسفانه در آن زمان، با توجه به تورم بالا و نبود پانسمان‌های مناسب، بیش از ۹۰ درصد پانسمان‌ها از خارج از کشور وارد می‌شد و هزینه‌ها آنقدر بالا بود که بسیاری از بیماران محروم بودند و نمی‌توانستند از این محصولات استفاده کنند.

وی افزود: ممکن بود یک بار پانسمانی را روی زخم قرار دهیم، اما پانسمان زخم معمولاً باید به صورت روزانه تعویض شود و این روند ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه پیدا کند.

دبیر علمی کنگره گفت: پس از گذشت سه تا چهار سال از برگزاری این کنگره، شاهد بودیم که شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه واقعاً انقلاب کردند. امروز پانسمان‌هایی در سطح بسیار بالا و مطابق با سطح تحقیقات روز دنیا در ایران در اختیار بیماران قرار گرفته است.

منصوری، این موضوع را یکی از موفقیت‌های کنگره دانست و اظهار کرد: یکی از موفقیت‌های این کنگره این بوده که توانستیم دانش را منتقل کنیم و در محققان ایجاد انگیزه کنیم تا قدم بزرگی برای کشور برداشته شود؛ به‌گونه‌ای که محصولات مورد نیاز از کشور خارج نشود و با هزینه کمتر در اختیار بیماران قرار گیرد.