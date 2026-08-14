خبرگزاری مهر، پل ارتباطی بین خیرین و مددجویان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسیننژاد، بهمناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، با حضور در دفتر خبرگزاری مهر ضمن تبریک این روز به مجموعه خبرنگاران ساعی، پرتلاش و حرفهای این خبرگزاری، گفت: «اینجانب یاد و خاطره شهید صارمی را که نامش مزینبخش این روز است، گرامی میدارم. لازم میدانم از تمامی اهالی رسانه و خبر بهویژه خبرگزاری مهر، بابت پوشش مؤثر و حرفهای رویدادهای یک سال اخیر، بهویژه در دوران جنگ تحمیلی دوم و جنگ رمضان، قدردانی کنم. این رسانهها با انعکاس حضور پرشور و قدرتمند مردم ایران اسلامی، توانستند تصویر واقعی از همبستگی ملی را به جهان مخابره کنند. خبرگزاری مهر نیز با گزارشهای چشمگیر خود در این عرصه نقش آفرینی کرد.»
وی افزود: «از تعامل سازنده این مجموعه رسانهای در استان که به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولین عمل میکند، صمیمانه سپاسگزارم. این ارتباط، زمینهساز اعتلا و توسعه جامعه است. همچنین از همراهی خبرگزاری مهر در انعکاس فعالیتهای کمیته امداد و ترویج فرهنگ خیر و احسان تشکر میکنم که موجب همکاری هرچه بیشتر خیرین گرانقدر در خدمترسانی به نیازمندان واقعی میشود.»
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل در ادامه با اشاره به عملکرد این نهاد در حوزه اشتغالزایی، گفت: «توانمندسازی اقتصادی مددجویان، از اولویتهای اساسی کمیته امداد است. سال گذشته با تخصیص ۳۸۵ میلیارد تومان تسهیلات ارزانقیمت از محل بندهای ۷-۱ و ۷-۲ تبصره ۱۵، زمینه اشتغال برای ۲۳۹۴ نفر فراهم شد تا این عزیزان بتوانند وارد عرصه تولید و کارآفرینی شوند. امیدواریم امسال نیز با اعتبارات در نظر گرفته شده، گامهای مؤثرتری در جهت اشتغال پایدار و بهبود معیشت مددجویان برداریم.»
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