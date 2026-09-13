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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

بخشش محکوم به قصاص پس از ۵ سال در بندرعباس

بخشش محکوم به قصاص پس از ۵ سال در بندرعباس

بندرعباس - پرونده یک محکوم به قصاص نفس پس از پنج سال چشم‌انتظاری با تلاش برای صلح و سازش و گذشت کریمانه اولیای دم در جوار امام‌زاده سید مظفر(ع) بندرعباس به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی زندان بندرعباس، در ادامه پویش «به عشق حضرت رسول(ص) می‌بخشم»، یکی از پرونده‌های قصاص نفس پس از پنج سال انتظار و پیگیری‌های مستمر با گذشت کریمانه اولیای دم به پایان رسید و زمینه رهایی محکوم از مجازات قصاص فراهم شد.

این پرونده مربوط به حادثه‌ای است که حدود پنج سال پیش در پی اختلاف و درگیری خانوادگی میان زن و شوهر در بندرعباس رخ داد و متأسفانه به فوت زن خانواده منجر شد.

پس از وقوع حادثه پرونده در مسیر قانونی قرار گرفت و محکوم با تحمل سال‌ها حبس در انتظار تعیین تکلیف نهایی و اجرای حکم قصاص بود.

در طول این مدت شورای حل اختلاف زندان بندرعباس، مددکاران اجتماعی، اعضای کمیته صلح و سازش و کاظم شاهرخ‌نیا صلح‌یار ویژه استان با برگزاری جلسات متعدد، گفت‌وگو با خانواده‌های طرفین و بهره‌گیری از ظرفیت بزرگان و معتمدان برای ایجاد صلح و سازش تلاش کردند.

سرانجام پس از مذاکرات و پیگیری‌های فراوان در جوار امام‌زاده سید مظفر(ع) تلاش‌های انجام شده به نتیجه رسید و اولیای دم با بزرگواری از حق قانونی قصاص خود گذشتند و رضایت خود را اعلام کردند.

این گذشت کریمانه پس از پنج سال چشم‌انتظاری، جلوه‌ای از فرهنگ ایثار، گذشت و بخشش را به نمایش گذاشت و زمینه ادامه زندگی محکوم و فرزند پسرش را فراهم کرد.

فرزند پسر این خانواده حاصل زندگی مشترک مقتول و محکوم است که با گذشت اولیای دم، فرصت دیگری برای ادامه زندگی پدر و فرزند فراهم شده است.

این پرونده پس از اعلام گذشت اولیای دم در مسیر قانونی خود قرار گرفته و این اقدام خداپسندانه در چارچوب پویش «به عشق حضرت رسول(ص) می‌بخشم» به عنوان نمونه‌ای از فرهنگ صلح و سازش در استان هرمزگان ثبت خواهد شد.

کد مطلب 6945501

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