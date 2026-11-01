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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

مصالحه پرونده مالی ۱۳۰۰ میلیارد ریالی در زندان بندرعباس

مصالحه پرونده مالی ۱۳۰۰ میلیارد ریالی در زندان بندرعباس

بندرعباس - مدیرکل زندان‌های هرمزگان از مصالحه یک پرونده مالی به ارزش بیش از ۱۳۰۰ میلیارد ریال پس از سال‌ها اختلاف با گذشت شکات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر سردار، اظهار کرد: در راستای اجرای پویش «به حرمت ۱۶۸ مشق ناتمام می‌بخشم» و با تلاش و پیگیری شورای حل اختلاف زندان بندرعباس و نقش‌آفرینی کاظم شاهرخ‌نیا صلح‌یار ویژه استان هرمزگان یک پرونده مالی سنگین پس از سال‌ها اختلاف با توافق طرفین به صلح و سازش ختم شد.

وی افزود: در این پرونده که ارزش مطالبات آن بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بود، شکات با گذشت از بخش عمده مطالبات خود به دریافت ۱۳ میلیارد تومان رضایت دادند و از پیگیری سایر مطالبات صرف نظر کردند.

مدیرکل زندان‌های هرمزگان با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش، بیان کرد: این اقدام ارزشمند جلوه‌ای از فرهنگ گذشت و بخشش در جامعه است و نشان می‌دهد با تقویت روحیه تعامل و همدلی می‌توان به اختلافات دیرینه پایان داد و زمینه‌ساز برقراری آرامش و سازش میان طرفین شد.

کد مطلب 6996183

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