مصالحه پرونده مالی ۱۳۰۰ میلیارد ریالی در زندان بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر سردار، اظهار کرد: در راستای اجرای پویش «به حرمت ۱۶۸ مشق ناتمام می‌بخشم» و با تلاش و پیگیری شورای حل اختلاف زندان بندرعباس و نقش‌آفرینی کاظم شاهرخ‌نیا صلح‌یار ویژه استان هرمزگان یک پرونده مالی سنگین پس از سال‌ها اختلاف با توافق طرفین به صلح و سازش ختم شد.

وی افزود: در این پرونده که ارزش مطالبات آن بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بود، شکات با گذشت از بخش عمده مطالبات خود به دریافت ۱۳ میلیارد تومان رضایت دادند و از پیگیری سایر مطالبات صرف نظر کردند.

مدیرکل زندان‌های هرمزگان با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش، بیان کرد: این اقدام ارزشمند جلوه‌ای از فرهنگ گذشت و بخشش در جامعه است و نشان می‌دهد با تقویت روحیه تعامل و همدلی می‌توان به اختلافات دیرینه پایان داد و زمینه‌ساز برقراری آرامش و سازش میان طرفین شد.