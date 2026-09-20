رهایی یک محکوم به قصاص در بهار با گذشت اولیای دم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی طالبی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل و صدور حکم قطعی قصاص پرونده محکوم‌ علیه با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش و اخذ رضایت در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان بهار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در سلسله جلسات متعدد صلح و سازش با حضور اولیای دم خیرین، معتمدین و بزرگان شهرستان بهار ابعاد این پرونده مورد بررسی قرار گرفت و تلاش‌های مستمر برای اقناع خانواده مقتول به منظور بهره‌گیری از حق بخشش پیگیری شد.

دادستان بهار بیان کرد: در نهایت این رایزنی‌ها منجر به نتیجه شد و اولیای دم در اقدامی خداپسندانه و کریمانه از حق قانونی و شرعی خود مبنی بر اجرای حکم قصاص صرف‌نظر کردند و محکوم پرونده از چوبه دار رهایی یافت.

وی ضمن قدردانی از منش بزرگوارانه خانواده مقتول و نقش موثر خیرین و ریش‌سفیدان در این اقدام، افزود: نهادینه‌سازی فرهنگ صلح و گذشت و بهره‌گیری از ظرفیت بزرگان و معتمدین محلی یکی از راهکارهای موثر در کاهش تنش‌های اجتماعی و پیشگیری از بروز ناهنجاری‌هاست که دستگاه قضایی با جدیت آن را دنبال می‌کند.

طالبی در پایان تاکید کرد: این اقدام انسان‌دوستانه نمونه بارزی از هم‌افزایی ارکان مختلف جامعه برای تحقق سازش و بازگشت امید به زندگی به افراد است.