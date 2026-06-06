رهایی یک متهم محکوم به قصاص پس از تحمل ۵ سال حبس در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال الدین موسوی گفت: فردی محکوم به قصاص نفس به مدت ۵ سال از سال ۱۴۰۰ در زندان بسر برده و اولیای دم پرونده راضی به گذشت از قصاص نمی‌شدند.

وی تصریح کرد: اعلام رضایت اولیای دم با کوشش و تلاش‌های جهادی همکاران هیئت مصالحه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و برگزاری جلسات متعدد صورت گرفته است.

موسوی در پایان خاطر نشان کرد: در چنین مواردی اولیای‌دم با اقدام خداپسندانه وکریمانه خود علاوه بر عفو متهم، زمینه ترویج فرهنگ گذشت و ایثار در جامعه را فراهم می‌کنند.