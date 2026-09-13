ملکی: ۲ کیلوگرم شیشه از مسافر اتوبوس در بجنورد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ احمد ملکی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهای مردمی و رصدهای فنی، مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر فردی را که اقدام به انتقال موادمخدر صنعتی با حجم بالا از استان گلستان به مقصد بجنورد میکرد، شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضائی، وی را که بهعنوان مسافر سوار بر یک دستگاه اتوبوس در مسیر گالیکش به بجنورد بود، متوقف کردند.
وی با اشاره به اینکه مأموران در بازرسی از کولهپشتی این فرد، ۲ بسته شیشه به وزن ۲ کیلوگرم و از جیب وی نیز یک بسته هروئین به وزن ۲ گرم و ۳۰ سانت کشف کردند، افزود: متهم دستگیر و به مقر انتظامی منتقل و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
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