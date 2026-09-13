پروژه خط ریلی «سیرجان - بردسیر - کرمان» وارد فاز اجرایی جدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر ذاکری هرندی، صبح یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت پروژه خط ریلی «سیرجان - بردسیر - کرمان»، طول این مسیر را ۱۶۹ کیلومتر اعلام کرد و گفت: این پروژه پس از ۱۱ سال وقفه و با پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد، از ۲۲ شهریورماه با مشارکت دولت و بخش خصوصی وارد مرحله جدید اجرایی شده است.
وی افزود: بر اساس توافق انجامشده، ۶۵ درصد سرمایهگذاری پروژه توسط مجتمع فولاد گهرزمین و ۳۵ درصد توسط دولت و راهآهن جمهوری اسلامی ایران تأمین میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به برنامه زمانبندی پروژه گفت: قطعات یک تا سه به طول ۱۳۰ کیلومتر تا پایان اسفندماه ۱۴۰۶ تکمیل و قطعه چهارم نیز تا پایان سال ۱۴۰۷ به بهرهبرداری خواهد رسید.
ذاکری هرندی، همچنین از برگزاری جلسات میدانی و مستمر هر ۱۵ روز یکبار با حضور مسئولان راهآهن، نماینده سرمایهگذار و معاونت عمرانی استانداری برای رصد پیشرفت پروژه و رفع موانع احتمالی خبر داد.
نظر شما