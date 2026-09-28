به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر ذاکریهرندی، شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه مولدسازی استان کرمان گفت: مولدسازی باید با موافقت رئیس دستگاه اجرایی انجام شود و ضروری است مدیران کل دستگاهها با حضور در جلسات مربوط، روند شناسایی و تعیین تکلیف املاک مازاد را با جدیت دنبال کنند.
وی با تأکید بر ضرورت هدفمند بودن منابع حاصل از مولدسازی افزود: مولدسازی باید در مقابل یک پروژه مشخص و دارای اولویت انجام شود و دستگاههای اجرایی هنگام معرفی املاک، پروژهای را که قرار است منابع حاصل از مولدسازی برای آن هزینه شود، بهصورت دقیق مشخص کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی استان گفت: پنج دانشگاه استان کرمان میتوانند از ظرفیت مولدسازی استفاده کنند و منابع حاصل از مولدسازی املاک آنها باید در مسیر اجرای پروژههای عمرانی مشخص و مورد نیاز همان مجموعه هزینه شود.
ذاکریهرندی، از دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی خواست از فرصت باقیمانده برای تعیین تکلیف املاک و تأمین منابع پروژههای عمرانی خود استفاده کنند.
وی افزود: دستگاهها باید پروژههای اولویتدار و نیمهتمام خود را هرچه سریعتر معرفی کنند.
وی همچنین بر تسریع در ساماندهی املاک دارای ارزش ریالی بالا تأکید کرد و گفت: املاک قابل توجه و دارای ارزش اقتصادی بالا باید در اولویت تعیین تکلیف قرار گیرند تا بتوان از ظرفیت آنها برای تأمین منابع پروژههای عمرانی استفاده کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان افزود: برخی املاک از جمله بخشی از اراضی که قابلیت تعیین تکلیف دارند، باید با سرعت بیشتری وارد فرآیندهای قانونی شوند تا پس از طی مراحل مربوط، امکان استفاده از ظرفیت آنها برای پروژههای اولویتدار فراهم شود.
ذاکریهرندی، با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده ۵ اظهار کرد: تعیین تکلیف و تغییر کاربری این املاک میتواند زمینه را برای تجمیع و تجهیز زیرساختهای مورد نیاز دستگاههای اجرایی، بهویژه در حوزههای آموزش، بهداشت و درمان، فراهم کند.
وی با اشاره به تجربه استانهای دیگر در استفاده از ظرفیت مولدسازی گفت: برخی استانها منابع حاصل از این ظرفیت را در پروژههای مهم زیرساختی از جمله حوزه آب و حملونقل ریلی به کار گرفتهاند و استان کرمان نیز باید از این فرصت برای اجرای پروژههای اولویتدار خود استفاده کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان تأکید کرد: اگر یک دستگاه اجرایی بتواند ملکی را که کارکرد و بهرهوری مناسبی ندارد، از طریق فرآیند قانونی مولدسازی تعیین تکلیف و منابع آن را برای اجرای یک پروژه مشخص و مورد نیاز اختصاص دهد، در واقع دارایی را به زیرساخت و خدمت عمومی تبدیل کرده است.
ذاکریهرندی، خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی نباید فرصت موجود برای مولدسازی را از دست بدهند و لازم است با شناسایی املاک مازاد، تسریع در فرآیند تعیین تکلیف و معرفی پروژههای هدف، از این ظرفیت قانونی برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و توسعه زیرساختهای استان استفاده کنند.
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