  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

تصویب ۴.۵ میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری در استان کرمان

تصویب ۴.۵ میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری در استان کرمان

کرمان- استاندار کرمان تصویب ۴.۵ میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری در این استان را نشانه ظرفیت بالای کرمان برای جذب سرمایه و اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در جلسه انجمن توسعه استان کرمان که در تهران برگزار شد با تشریح رویکردهای مدیریت این استان در حوزه توسعه و سرمایه‌گذاری گفت: تصویب ۴.۵ میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری در استان کرمان نشانه ظرفیت بالای آن برای جذب سرمایه و اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی است.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن در توسعه مناطق مختلف کرمان، توسعه مناطق کمتر برخوردار را از اولویت‌های مدیریت این استان برشمرد و گفت: توسعه ظرفیت‌های معدنی، تکمیل زنجیره ارزش بخش معدن و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل استان از محورهای مهم راهبرد توسعه کرمان است.

در ادامه این نشست، درباره ظرفیت‌های نخبگان و فعالان اقتصادی و اجتماعی کرمانی‌های مقیم تهران و نحوه نقش‌آفرینی آنان در مسیر توسعه استان بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در این جلسه بر ضرورت تقویت تعامل میان مدیریت استان و نخبگان کرمانی، بهره‌گیری از ایده‌ها و ظرفیت‌های تخصصی آنان و ایجاد سازوکاری مؤثر برای همفکری و مشارکت در پیشبرد راهبردهای توسعه استان تأکید شد.

کد مطلب 6947143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها