به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در جلسه انجمن توسعه استان کرمان که در تهران برگزار شد با تشریح رویکردهای مدیریت این استان در حوزه توسعه و سرمایه‌گذاری گفت: تصویب ۴.۵ میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری در استان کرمان نشانه ظرفیت بالای آن برای جذب سرمایه و اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی است.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن در توسعه مناطق مختلف کرمان، توسعه مناطق کمتر برخوردار را از اولویت‌های مدیریت این استان برشمرد و گفت: توسعه ظرفیت‌های معدنی، تکمیل زنجیره ارزش بخش معدن و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل استان از محورهای مهم راهبرد توسعه کرمان است.

در ادامه این نشست، درباره ظرفیت‌های نخبگان و فعالان اقتصادی و اجتماعی کرمانی‌های مقیم تهران و نحوه نقش‌آفرینی آنان در مسیر توسعه استان بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در این جلسه بر ضرورت تقویت تعامل میان مدیریت استان و نخبگان کرمانی، بهره‌گیری از ایده‌ها و ظرفیت‌های تخصصی آنان و ایجاد سازوکاری مؤثر برای همفکری و مشارکت در پیشبرد راهبردهای توسعه استان تأکید شد.