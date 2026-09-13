به گزارش خبرنگار مهر، محمود اولیایی رئیس هیئتمدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران در نشست «نقش مشاوران مدیریت در تابآوری بنگاههای اقتصادی» با اشاره به شرایط دشوار بنگاههای اقتصادی تصریح کرد: حفظ تولید و اشتغال در شرایط فعلی برای بسیاری از فعالان بخش خصوصی به یک مسئله جدی تبدیل شده و مدیران بنگاهها روزانه با مجموعهای از مسائل جدید در حوزه تأمین، نقدینگی، انرژی، لجستیک و بازار مواجه هستند.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: شرایط شکننده بنگاهها صرفاً محصول تحولات و جنگ اخیر نیست و اقتصاد پیش از این نیز برای مدت طولانی با کاهش فعالیت تولیدی و فروش، ضعف جذب نیروی انسانی و مشکلات زنجیره تأمین مواجه بوده است.
به گفته او، افزایش نرخ ارز، تشدید تحریمها و رشد هزینه تأمین مواد اولیه، فشار قابل توجهی بر سرمایه در گردش بنگاهها وارد کرده و تأمین نقدینگی موردنیاز تولید را دشوارتر کرده است.
رئیس هیئتمدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران افزود: مشکلات لجستیکی و اختلال در مبادلات تجاری، این وضعیت یکی از تهدیدهای جدی برای استمرار تولید است.
وی گفت: در چنین فضایی، حجم تصمیماتی که روزانه پیش روی مدیران قرار میگیرد، به اندازهای است که استفاده از ظرفیت مشاوران متخصص بیش از گذشته ضرورت پیدا میکند.
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