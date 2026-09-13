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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

افزایش هزینه مواد اولیه، نفس بنگاه‌های تولیدی را گرفت

افزایش هزینه مواد اولیه، نفس بنگاه‌های تولیدی را گرفت

یک مقام مسئول گفت: رشد هزینه تأمین مواد اولیه، فشار قابل توجهی بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها وارد کرده و تأمین نقدینگی موردنیاز تولید را دشوارتر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اولیایی رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران در نشست «نقش مشاوران مدیریت در تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی» با اشاره به شرایط دشوار بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: حفظ تولید و اشتغال در شرایط فعلی برای بسیاری از فعالان بخش خصوصی به یک مسئله جدی تبدیل شده و مدیران بنگاه‌ها روزانه با مجموعه‌ای از مسائل جدید در حوزه تأمین، نقدینگی، انرژی، لجستیک و بازار مواجه هستند.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: شرایط شکننده بنگاه‌ها صرفاً محصول تحولات و جنگ اخیر نیست و اقتصاد پیش از این نیز برای مدت طولانی با کاهش فعالیت تولیدی و فروش، ضعف جذب نیروی انسانی و مشکلات زنجیره تأمین مواجه بوده است.

به گفته او، افزایش نرخ ارز، تشدید تحریم‌ها و رشد هزینه تأمین مواد اولیه، فشار قابل توجهی بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها وارد کرده و تأمین نقدینگی موردنیاز تولید را دشوارتر کرده است.

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران افزود: مشکلات لجستیکی و اختلال در مبادلات تجاری، این وضعیت یکی از تهدیدهای جدی برای استمرار تولید است.

وی گفت: در چنین فضایی، حجم تصمیماتی که روزانه پیش روی مدیران قرار می‌گیرد، به اندازه‌ای است که استفاده از ظرفیت مشاوران متخصص بیش از گذشته ضرورت پیدا می‌کند.

کد مطلب 6945624
سمیه رسولی

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