به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همراه اول، همراه اول پنج هزار گیمر را به رقابت سراسری FC۲۶ دعوت کرده است. این تورنمنت در دو مرحله آنلاین و حضوری برگزار میشود و ۳۲ بازیکن برتر آن به فینال تهران راه مییابند.
قهرمان مسابقات ۵۰۰ میلیون تومان جایزه میگیرد و به نفرات دوم و سوم نیز ۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان تعلق خواهد گرفت. هر ۳۲ فینالیست هم یک مودم ۵G با اسکین اختصاصی گیم و یک سال اینترنت هدیه دریافت میکنند. همچنین برای تمام شرکتکنندگان تأییدشده، بسته ۱۰۰ گیگابایتی اینترنت در نظر گرفته شده است.
ثبتنام از طریق اپلیکیشن «همراه من» انجام میشود. اطلاعات بیشتر و قوانین مسابقه:
mci.ir/mymci-gaming
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