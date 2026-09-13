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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

۲ میلیارد تومان جایزه برای بزرگ‌ترین نبرد گیمرهای ایران

۲ میلیارد تومان جایزه برای بزرگ‌ترین نبرد گیمرهای ایران

همراه اول پنج هزار گیمر را به رقابت سراسری FC۲۶ دعوت کرده است. این تورنمنت در دو مرحله آنلاین و حضوری برگزار می‌شود و ۳۲ بازیکن برتر آن به فینال تهران راه می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همراه اول، همراه اول پنج هزار گیمر را به رقابت سراسری FC۲۶ دعوت کرده است. این تورنمنت در دو مرحله آنلاین و حضوری برگزار می‌شود و ۳۲ بازیکن برتر آن به فینال تهران راه می‌یابند.

قهرمان مسابقات ۵۰۰ میلیون تومان جایزه می‌گیرد و به نفرات دوم و سوم نیز ۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان تعلق خواهد گرفت. هر ۳۲ فینالیست هم یک مودم ۵G با اسکین اختصاصی گیم و یک سال اینترنت هدیه دریافت می‌کنند. همچنین برای تمام شرکت‌کنندگان تأییدشده، بسته ۱۰۰ گیگابایتی اینترنت در نظر گرفته شده است.

ثبت‌نام از طریق اپلیکیشن «همراه من» انجام می‌شود. اطلاعات بیشتر و قوانین مسابقه:
mci.ir/mymci-gaming

کد مطلب 6945644

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